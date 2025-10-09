 Aller au contenu principal
TSMC affiche un chiffre d'affaires de 32,5 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 07:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 989,92 milliards de dollars taïwanais au troisième trimestre (32,48 milliards de dollars), dépassant les prévisions du marché et en hausse de 30% par rapport à la période précédente, grâce à l'intérêt croissant pour les applications d'intelligence artificielle.

Une estimation LSEG SmartEstimate, établie à partir de 22 analystes, avait prévu un chiffre d'affaires de 973,26 milliards de dollars taïwanais pour le troisième trimestre.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) TSM.N est un fournisseur majeur de sociétés telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O . (1 $ = 30,4740 dollars taïwanais)

Valeurs associées

APPLE
258,0600 USD NASDAQ +0,62%
NVIDIA
189,1100 USD NASDAQ +2,20%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
304,510 USD NYSE +3,54%
