Un tribunal américain ordonne à la société de logiciels espions NSO de cesser de cibler WhatsApp et réduit les dommages-intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Raphael Satter

Un tribunal américain a ordonné au groupe israélien NSO de cesser de cibler le service de messagerie WhatsAppde Meta Platforms META.O , un développement dont l'entreprise de logiciels espions a averti qu'il pourrait l'acculer à la faillite. Dans une décision de 25 pages rendue vendredi, la juge Phyllis Hamilton du tribunal de district des États-Unis a imposé une injonction permanente interdisant à NSO Group de s'introduire dans WhatsApp, l'une des plates-formes de communication les plus utilisées au monde.

Mme Hamilton a également accordé à NSO une réduction importante des dommages-intérêts attribués lors d'un récent procès devant un jury, en ramenant les dommages-intérêts punitifs dus à Meta d'environ 167 millions de dollars à 4 millions de dollars. L'injonction devrait constituer un défi pour NSO, qui est accusée depuis des années de faciliter les violations des droits de l'homme grâce à son outil de piratage phare, Pegasus.

Pegasus exploite les faiblesses des logiciels couramment déployés pour assurer sa surveillance, ce qui fait de WhatsApp l'une de ses principales cibles.

NSO a déjà fait valoir qu'une injonction l'empêchant de s'en prendre à WhatsApp "mettrait en péril l'ensemble de l'entreprise de NSO" et "forcerait NSO à cesser ses activités", selon le jugement. Les dirigeants de Meta se sont réjouis de cette décision. "Le jugement d'aujourd'hui interdit au fabricant de logiciels espions NSO de s'en prendre à nouveau à WhatsApp et à ses utilisateurs dans le monde entier", a déclaré Will Cathcart, directeur de WhatsApp, sur X . "Nous nous félicitons de cette décision qui intervient après six années de procédure visant à tenir NSO pour responsable d'avoir ciblé des membres de la société civile." NSO, qui insiste depuis longtemps sur le fait que ses produits luttent contre la grande criminalité et le terrorisme, n'a pas immédiatement répondu à un message demandant un commentaire sur la décision.

La société a récemment été rachetée par le producteur hollywoodien Robert Simmonds, selon un rapport publié au début du mois par la publication technologique TechCrunch. M. Simmonds n'a pas répondu immédiatement à un courriel.