TSMC affiche un chiffre d'affaires de 1 046,08 milliards de dollars taïwanais au quatrième trimestre, supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a annoncé vendredi que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre avait augmenté de 20,45% par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions du marché, la demande pour les produits de l'entreprise ayant bondi en raison de l'intérêt croissant pour les applications d'intelligence artificielle. Le chiffre d'affaires pour la période octobre-décembre était de 1 046,08 milliards de dollars taïwanais (33,04 milliards de dollars), selon les calculs de Reuters basés sur les données mensuelles publiées par l'entreprise, contre 868,46 milliards de dollars taïwanais pour la période de l'année précédente . Le dernier résultat a largement dépassé une estimation LSEG SmartEstimate de 1 035,913 milliards T$ (32,72 milliards de dollars) établie par 20 analystes, et était conforme aux prévisions de 32,2 milliards à 33,4 milliards de dollars émises par TSMC en octobre lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats. TSMC ne donne des prévisions qu'en dollars américains. TSMC 2330.TW présentera ses résultats du quatrième trimestre le 15 janvier, ainsi que des perspectives actualisées pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année.

La société, qui compte parmi ses clients Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , a été l'un des principaux bénéficiaires des progrès de l'IA, qui ont plus que compensé la baisse de la demande de puces utilisées dans l'électronique grand public, comme les tablettes, due à la pandémie. Les actions de TSMC cotées à Taipei ont gagné 44,2 % l'année dernière, dépassant la hausse de 25,7 % de l'ensemble du marché

.TWII . Foxconn 2317.TW , le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde et le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia, a également annoncé des ventes exceptionnelles lundi, enregistrant 2,6028 billions de dollars taïwanais (82,20 milliards de dollars) pour le quatrième trimestre.

(1 $ = 31,6640 dollars taïwanais)