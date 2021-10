Trusteam lance un fonds sur les entreprises en redressement

(NEWSManagers.com) - Trusteam Finance lance le fonds Trusteam Selective Recovery axé sur les entreprises internationales en phase de redressement.

Dans un contexte propice à la disparition, l' apparition et la renaissance d' entreprises, " nous avons choisi avec ce fonds de nous intéresser aux entreprises qui prennent conscience de leur retard - avec des clients qui se détournent de leurs produits ou services - et qui mettent en place les moyens de revenir dans la course " , explique un communiqué.

La stratégie de stock picking repose sur une sélection de valeurs dont les recovery sont déjà bien entamées " et que nous identifions sur la base de certains éléments, qui peuvent être la perception de l' entreprise par ses clients, un changement de management, des publications financières meilleures qu' attendues, la reconstitution de la trésorerie, la génération de cash, une capacité retrouvée à augmenter les prix " , explique Trusteam Finance. L' analyse de la position concurrentielle ainsi que la dynamique en termes de satisfaction client pourront également être analysées pour sélectionner les valeurs composant le fonds. L' aspect valorisation n' arrive qu' à la fin du processus de sélection de titres.

Le fonds peut être investi dans des petites capitalisations inférieures à 1 milliard d' euros pour 25 % maximum de l' actif. Eligible au PEA, il donne la possibilité d' aller pour 25 % maximum sur les marchés hors Union Européenne comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et la Suisse.