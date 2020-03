Trusteam Finance compte réaliser une ou deux acquisitions cette année

(NEWSManagers.com) - " Trusteam Finance veut participer à la concentration actuelle du secteur de la gestion d' actifs " , a confié à NewsManagers son président Jean-Sébastien Beslay, en marge de la conférence annuelle de la société de gestion qui se déroulait ce 27 février. Des discussions sont en cours avec plusieurs acteurs et une ou deux opérations devraient aboutir cette année. " Nous avons déjà acquis des sociétés de gestion et avons donc de l' expérience en la matière " , rappelle Jean-Sébastien Beslay. Trusteam Finance a acquis Alcyone Finance et la gestion d' actifs de Monte Paschi Banque en 2013.

" Les choses s' accélèrent dans le secteur de la gestion d' actifs. Il n' y a plus de place pour les sociétés qui gèrent moins de 2 milliards d' euros " , affirme Jean-Sébastien Beslay. " Et le seuil de 2 milliards n' est qu' une étape. Après, ce sera 5 milliards. Nous avons donc comme objectif d' arriver à 5 milliards d' euros dans les trois à quatre années qui viennent " , lance-t-il. " Cela se fera par de la croissance organique et externe " .

Trusteam Finance gère actuellement autour de 900 millions d' euros. Les encours de la société spécialiste de la satisfaction clients sont repassés en dessous de la barre du milliard d' euros qui avait été franchie en 2017 après une année 2019 difficile.

De nouvelles recrues

L' année dernière a aussi été marquée par le renouvellement d' une partie des équipes de Trusteam Finance. Côté gestion, Muriel Blanchier a rejoint la société pour co-gérer le fonds Trusteam Optimum qui a une poche obligations convertibles pouvant aller jusqu' à 10 %. La boutique pourrait aussi profiter de l' arrivée de cette spécialiste des obligations convertibles pour lancer des fonds crédit à échéance et/ou obligations convertibles. Trusteam Finance a aussi recruté Bertrand Casalis, un ancien gérant de Cogefi, pour travailler sur le fonds Trusteam Roc.

Côté commercial, Jean-Philippe Cormon a pris la direction du développement pour remplacer Jérôme Blanc, qui est parti mi-2019. Amélie Rollin l' a rejoint pour s' occuper de la distribution en France. Edoardo Alonzo a intégré l' équipe commerciale en tant que responsable du développement Italie, pour succéder à Stefano Franchi, qui a quitté l' entreprise pour Gemway Asset en décembre dernier.

Le dispositif est donc en place pour se développer en 2020. La collecte depuis le début de l' année est bien partie, avec une trentaine de millions d' euros.