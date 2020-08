Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump voit Oracle capable de racheter les opérations US de TikTok Reuters • 19/08/2020 à 01:12









NEW YORK, 19 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'Oracle Corp ORCL.N était capable d'acquérir les opérations de TikTok aux Etats-Unis, alors que des personnes au fait de la question ont rapporté que la compagnie avait entrepris des discussions avec ByteDance, le propriétaire chinois de l'application. S'exprimant lors d'un déplacement à Yuma, dans l'Arizona, Donald Trump a dit penser qu'Oracle était "une compagnie géniale". Oracle travaille avec certains investisseurs de ByteDance, parmi lesquels General Atlantic et Sequoia Capital, sur une offre pour racheter les activités de TikTok en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ont dit les sources, confirmant une information rapportée en premier lieu par le Financial Times. Cette offre viendrait concurrencer celle de Microsoft MSFT.O , qui était plus tôt ce mois-ci considéré comme le favori pour conclure un accord alors que Twitter TWTR.N a aussi approché ByteDance. Donald Trump a donné la semaine dernière 90 jours à ByteDance pour céder les opérations de l'application vidéo aux Etats-Unis, sous peine de l'interdire, citant des craintes pour la sécurité nationale. (Echo Wang à New York et Joshua Franklin à Boston, avec Andrea Shalal à Washington; version française Jean Terzian)

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +0.58% ORACLE NYSE +2.20% TWITTER NYSE +0.07%