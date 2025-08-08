Trump vise des introductions en bourse de Fannie Mae et Freddie Mac cette année, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration du président américain Donald Trump vise les introductions en bourse des géants du financement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac plus tard cette année, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.