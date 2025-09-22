Trump va signer un décret actant la conformité de l'accord sur TikTok avec la loi de 2024

Le président Donald Trump signera dans le courant de la semaine un décret affirmant que l'accord visant à transférer les opérations aux Etats-Unis de TikTok, propriété du chinois Bytedance, est conforme aux exigences énoncées dans une loi de 2024, a déclaré lundi un responsable de la Maison blanche.

Les Etats-Unis et la Chine sont parvenus lundi dernier à un accord-cadre pour que l'application de vidéos TikTok passe sous contrôle américain.

Selon le responsable de la Maison blanche, les États-Unis sont convaincus que la Chine est satisfaite des conditions de l'accord-cadre et ne prévoient pas de nouvelles discussions avec Pékin sur ses détails.

Des documents supplémentaires sont cependant nécessaires de part et d'autre pour approuver l'accord, a déclaré le responsable lors d'une conférence de presse téléphonique.

La valeur des actifs américains de TikTok s'élèverait à "plusieurs milliards de dollars".

Le Congrès américain a adopté l'an dernier une loi ordonnant la fermeture de la plateforme si ses activités aux Etats-Unis n'étaient pas vendues par son propriétaire chinois ByteDance, pour des raisons de sécurité nationale.

Mais Donald Trump a accordé dès son retour au pouvoir en janvier dernier un délai supplémentaire à l'application, qui compte 170 millions d'utilisateurs américains, afin de lui trouver un nouveau propriétaire.

Le gouvernement américain ne siègera pas au conseil d'administration et n'obtiendra pas de participation ou "golden share" dans la nouvelle entité qui détiendra TikTok US, mais aucune précision n'a été donnée sur la possibilité ou non que Washington réclame des fonds comme condition à l'accord.

ByteDance détiendra moins de 20% des parts, tandis que TikTok US sera contrôlée par un ensemble d'entreprises américaines et internationales déjà existantes, ainsi que par un nombre important de nouveaux investisseurs n'ayant aucun lien avec ByteDance, a encore précisé le responsable.

La liste complète des investisseurs n'est pas encore connue, mais elle comprendra des entreprises majeures telles qu'Oracle et la société de capital-investissement Silver Lake.

Donald Trump a déclaré dimanche que le magnat des médias Lachlan Murdoch et les chefs d'entreprise Larry Ellison (co-fondateur d'Oracle) et Michael Dell (PDG de Dell) participeraient en tant qu'investisseurs.

TikTok risquait de ne plus pouvoir fonctionner aux États-Unis dès le 17 septembre si son propriétaire chinois ByteDance n'acceptait pas de s'en défaire mais Donald Trump a reporté cette échéance à la mi-décembre, mettant en avant les efforts de TikTok pour trouver des investisseurs américains.

