Trump va se pencher sur le rachat par Netflix de divisions de Warner Bros
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 01:48

Donald Trump a déclaré dimanche qu'il aurait son mot à dire concernant l'approbation du rachat par Netflix NFLX.O du studio et de la division streaming de Warner Bros Discovery WBD.O , estimant que la part de marché détenue par cette nouvelle entité pourrait être un motif de préoccupation.

"Je vais être impliqué dans cette décision", a dit le président américain aux journalistes à son arrivée au Kennedy Center, à Washington, pour assister à une cérémonie annuelle de récompenses d'arts de la scène.

Netflix a annoncé vendredi avoir scellé un accord avec Warner Bros Discovery pour le rachat de ses studios de télévision et de cinéma ainsi que de sa division streaming pour un montant de 72 milliards de dollars.

Cette opération permettrait au géant du streaming de prendre le contrôle de l'un des principaux studios de Hollywood.

Donald Trump a noté dimanche que la transaction pourrait donner lieu à une position dominante dans l'industrie du divertissement, sans dire s'il était en faveur d'un tel accord.

"C'est une grande part de marché. Il ne fait aucun doute que cela pourrait être un problème", a déclaré le président américain.

(Jeff Mason et Steve Holland; version française Jean Terzian)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

© 2025 Thomson Reuters.

