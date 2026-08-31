Trump va recevoir des dirigeants du secteur pétrolier après avoir accusé les raffineurs de pratiquer des prix abusifs à l'encontre des consommateurs

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* Trump recevra mardi des représentants des raffineries alors que le prix moyen de l'essence dépasse les 4 dollars le gallon

* La Maison Blanche indique que le réseau de raffinage américain fonctionne à près de 100% de sa capacité actuelle

* Selon Reuters, trois des plus grands raffineurs américains affichent un bénéfice cumulé de 12,6 milliards de dollars au deuxième trimestre

par Jarrett Renshaw

Le président Donald Trump a accusé les raffineurs de pétrole américains d’exploiter les Américains, a demandé au ministère de la Justice d’ouvrir une enquête et a exhorté les entreprises à utiliser leurs bénéfices exceptionnels pour faire baisser les prix de l’essence, qui ont grimpé en flèche dans le contexte du conflit actuel avec l’Iran.

Mardi, il devrait accueillir bon nombre de ces entreprises à la Maison Blanche pour saluer leurs efforts visant à maintenir un approvisionnement suffisant du marché, dans l’espoir de maîtriser les prix de l’essence, qui s’élèvent actuellement à plus de 4 dollars le gallon en moyenne.

Le timing a placé les dirigeants face à un dilemme inhabituel. Les entreprises n’ont reçu leurs invitations qu’à la fin de la semaine dernière, avec peu de détails sur l’événement ou même sur les autres participants, selon des sources proches du dossier, ce qui a conduit certaines d’entre elles à se demander si l’envoi de leur directeur général ne risquait pas de transformer une réunion traditionnelle à la Maison Blanche en une rencontre délicate avec un président imprévisible.

"On veut être à la table des négociations, mais il faut aussi réfléchir à ce qui pourrait se passer une fois sur place. On ne veut pas que son directeur général se retrouve dans une situation embarrassante", a déclaré un responsable d’entreprise chargé de conseiller les dirigeants sur leur participation.

Un autre responsable d’entreprise a indiqué que cet événement suscitait certaines inquiétudes, mais que cette rencontre offrait également aux dirigeants une occasion rare d’aborder directement avec Trump des questions telles que la politique de l’administration en matière de biocarburants et la loi Jones , qui peut avoir une incidence sur le coût et la disponibilité des livraisons de carburant entre les ports américains.

"Il y a certes des inquiétudes quant à l’image que cela renvoie, mais on ne veut pas non plus manquer l’occasion d’avoir une conversation directe avec le président sur des questions importantes pour le secteur", a déclaré ce responsable.

La prudence est de mise.

Lors d’une réunion à la Maison Blanche en janvier, le directeur général d’Exxon XOM.N , Darren Woods, s’était attiré les foudres de Trump en qualifiant le Venezuela d'"ininvestissable" dans sa situation actuelle. Trump avait ensuite déclaré qu’il était "enclin à tenir Exxon à l’écart" du Venezuela, accusant l’entreprise de "jouer trop malin".

Exxon, troisième raffineur du pays en termes de capacité, n’a pas été invité à la réunion de mardi, selon certaines sources. La Maison Blanche n’a pas commenté la liste des participants, et Exxon n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les entreprises invitées couvrent l’ensemble du secteur du raffinage, des grandes compagnies pétrolières intégrées aux petits producteurs indépendants de carburants. Parmi elles figurent Marathon Petroleum MPC.N , Delek US Holdings DK.N , Chevron CVX.N , PBF Energy PBF.N et Valero Energy VLO.N , selon des personnes proches du dossier.

Aucune de ces entreprises n’a répondu aux demandes de commentaires concernant d’éventuelles réticences à participer à cette réunion.

AUGMENTATION DES CAPACITÉS DE RAFFINAGE

La Maison Blanche indique que la réunion portera sur l’augmentation des capacités de raffinage des États-Unis, arguant que des années de politiques menées par les démocrates ont entraîné des fermetures de raffineries et découragé les investissements dans de nouvelles installations et dans des projets d’extension. Les États-Unis fonctionnent à près de 100% de leurs capacités de raffinage existantes, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, ce qui incite l’administration à se concentrer sur des "mesures concrètes à court terme" visant à augmenter ces capacités et, à terme, à faire baisser les prix de l’essence pour les consommateurs.

Cette réunion intervient alors que l’administration s’efforce d’augmenter les flux de pétrole brut vénézuélien vers les raffineries américaines, a précisé ce responsable.

Trump a fait de la baisse du coût de l’énergie un élément central de son programme économique, mais il a de plus en plus tourné sa colère vers les raffineurs alors que les prix à la pompe sont restés élevés, les accusant de profiter de la situation alors même qu’il sollicite leur soutien pour son initiative plus large visant à développer la production énergétique américaine.

Les prix de l’essence sont restés élevés pendant une grande partie de l’année, bondissant après le début du conflit avec l’Iran fin février et dépassant les 4 dollars le gallon au printemps. À l’approche du week-end de la Fête du Travail, les prix atteignent leur plus haut niveau jamais enregistré à cette période de l’année, l’American Automobile Association indiquant que le mois d’août est en passe d’être le plus cher jamais enregistré pour ce mois.

Les raffineurs américains ont enregistré des bénéfices exceptionnels au deuxième trimestre, grâce à la forte hausse des marges sur l’essence et le diesel et au fait que les acheteurs étrangers se sont tournés vers les États-Unis pour s’approvisionner en carburant alors que l’approvisionnement mondial était perturbé. Marathon, Phillips 66 PSX.N et Valero — trois des plus grands raffineurs américains — ont déclaré un bénéfice cumulé de 12,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, selon Reuters.

Stephen Brown, ancien lobbyiste et consultant spécialisé dans l’énergie à Washington, qui a conseillé des directeurs généraux sur la politique présidentielle, a déclaré qu’il ne recommanderait pas d’envoyer un directeur général à cet événement, compte tenu de la manière dont Trump a traité le secteur ces derniers mois.

"Cet événement est un moment conçu pour la télévision, purement théâtral, qui ne peut que mettre l’entreprise dans l’embarras", a déclaré M. Brown.