Trump va mettre en avant les résultats économiques dans le Michigan, alors que les électeurs s'inquiètent à l'approche des élections de mi-mandat de novembre

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* Les sondages dans le Michigan montrent que Trump se heurte au scepticisme des électeurs

* La course au Sénat dans le Michigan attire l'attention nationale

* L'inauguration d'un pont met en lumière les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada

par Jarrett Renshaw et Kalea Hall

Le président Donald Trump se rendra lundi sur un site d'essais de General Motors GM.N dans le Michigan afin de vanter ses politiques commerciales et industrielles, cherchant à recentrer l'attention sur l'économie alors même qu'un conflit croissant avec l'Iran assombrit les perspectives politiques et attise les craintes inflationnistes.

À moins de 100 jours des élections législatives de mi-mandat de novembre, Trump espère réorienter le débat politique après des mois dominés par la guerre avec l’Iran.

Alors que la Maison Blanche prévoit de mettre en avant ce qu’elle qualifie de renouveau industriel, marqué par de nouveaux investissements dans les usines et la création d’emplois, la situation économique générale reste mitigée: la hausse des prix de l’essence, une inflation tenace et l’inquiétude croissante du public face à la crise au Moyen-Orient érodent le soutien des électeurs. Les 18 premiers mois du second mandat présidentiel de Trump ont été marqués par une série de chocs économiques d’origine politique , provoqués par une répression de l’immigration, une hausse des droits de douane et la guerre avec l’Iran qui a fait grimper le prix du pétrole et menacé les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les électeurs du Michigan sont devenus plus sceptiques quant à la gestion de l’économie et du commerce par Trump, selon Bernie Porn, président et sondeur chez Epic MRA. La cote de popularité de Trump dans cet État est tombée à 33 %, avec 61 % de désapprobation, tandis que la plupart des électeurs estiment que ce sont les consommateurs — et non les pays étrangers — qui supportent le coût des droits de douane.

« Il est confronté à un sérieux problème à l’approche des élections de mi-mandat, car les gens ne le croient pas et pensent qu’il ne dit pas la vérité », a déclaré M. Porn à propos des difficultés rencontrées par le président républicain dans le Michigan, où Epic MRA a son siège.

La porte-parole de la Maison Blanche, Liz Huston, a déclaré que le programme « America First » de Trump avait incité les constructeurs automobiles à investir, à embaucher et à se développer, qualifiant ce rythme de croissance de « sans précédent depuis des décennies ».

Mme Huston a ajouté que Donald Trump « tenait sa promesse de ramener l’industrie manufacturière aux États-Unis et de relancer l’industrie automobile ».

Trump et les républicains disposent d’un avantage considérable en matière de collecte de fonds, grâce au soutien massif des donateurs et à une infrastructure de campagne solide, mais les sondages montrent que les démocrates ont une longueur d’avance en termes d’enthousiasme et de motivation des électeurs. Cet écart pourrait s’avérer déterminant lors des élections de mi-mandat, où le taux de participation est souvent décisif.

Lors de l’élection présidentielle de 2024, Trump a battu l’ancienne vice-présidente démocrate Kamala Harris d’environ 1,4 point de pourcentage dans le Michigan, redonnant ainsi cet État aux républicains après la victoire du démocrate Joe Biden dans cet État en 2020.

Le Michigan sera un terrain d’affrontement crucial dans la lutte pour le contrôle du Congrès, un siège vacant au Sénat attirant l’attention nationale. Les électeurs républicains et démocrates de l’État choisiront leurs candidats lors d’une primaire en août.

La course au Sénat permettra de voir si la popularité de Trump auprès des électeurs de la classe ouvrière peut se traduire par des gains politiques plus larges. Les républicains se rallient à l’ancien membre du Congrès américain Mike Rogers, tandis que les démocrates organisent une primaire très disputée opposant la députée américaine Haley Stevens à l’ancien responsable de la santé publique Abdul El-Sayed.

CONSTRUCTION AUTOMOBILE

Au cours de son déplacement dans le Michigan, Trump devrait se rendre au Milford Proving Ground de GM, le centre d’essais automobiles de l’entreprise. Situé à environ 40 miles (65 km) au nord-ouest de Détroit, le site s’étend sur des milliers d’acres et comprend des pistes d’essai, des laboratoires et des installations spécialisées permettant de simuler des conditions de conduite réelles.

La directrice générale de GM, Mary Barra, devrait assister à l’événement, a confirmé l’entreprise. Donald Trump a eu recours à des droits de douane pour inciter les constructeurs américains à rapatrier leur production aux États-Unis, notamment GM, qui prévoit de délocaliser la production du Chevrolet Blazer depuis le Mexique, tout en augmentant la production de l’Equinox aux États-Unis afin de compléter les capacités existantes.

Les constructeurs automobiles et leurs équipementiers ont dû composer avec les droits de douane et les changements de politique, notamment en matière de réglementation sur les émissions, ce qui a contraint les entreprises à adapter leurs stratégies à long terme.

Le déplacement de Trump intervient peu après l’inauguration du pont international Gordie Howe reliant Détroit à Windsor, en Ontario, un corridor commercial majeur qui met en évidence les liens économiques entre les deux pays malgré des relations tendues.