Trump va créer une nouvelle division au sein des NIH ainsi qu'un groupe de travail dédié à la santé des femmes

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(Ajout d'une confirmation officielle aux paragraphes 1 et 4)

Le président américain Donald Trump signera lundi, aux côtés de la Première dame Melania Trump, un décret présidentiel visant à créer un groupe de travail et une division des Instituts nationaux de la santé (NIH) consacrés à la santé des femmes, a annoncé la Maison Blanche.

Ce groupe de travail sera dirigé par la cheffe de cabinet de Donald Trump à la Maison Blanche, Susie Wiles, qui a récemment annoncé qu’elle était guérie de son cancer , et par le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a précisé un responsable de la Maison Blanche.

La nouvelle division de la santé des femmes au sein des NIH ne remplacera pas le Bureau de recherche sur la santé des femmes de l’agence, mais aura un mandat plus large allant au-delà de la recherche.

“Le président Donald J. Trump et la Première dame Melania Trump ont signé un décret créant une division de la santé des femmes au sein des NIH ainsi qu’un groupe de travail de la Maison Blanche sur la santé des femmes, dans le but de combler les lacunes en matière de recherche et de moderniser les soins prodigués aux femmes”, indique un message publié sur X annonçant la signature du décret.

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui chapeaute les NIH, n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information. C’est le journal USA Today qui a été le premier à faire état de ce décret.

Dans le discours qu’elle doit prononcer lors de cet événement, Melania Trump devrait aborder la nécessité de recourir à l’intelligence artificielle pour accélérer les découvertes en matière de santé des femmes, ainsi que l’accès aux soins et leur accessibilité financière, a indiqué ce responsable.

Trump et son administration ont milité en faveur de réductions budgétaires dans le domaine de la santé , notamment au sein des NIH , et ont pris des mesures l’année dernière pour réduire les effectifs fédéraux dans le secteur de la santé.

Au cours du second mandat de Trump, son administration a cherché à réduire les subventions des NIH destinées à la recherche sur des thèmes liés à la diversité et s'apprêterait, selon certaines informations, à permettre à des responsables politiques nommés de contrôler le financement de la recherche en santé.

Elle a également lancé une évaluation controversée de la sécurité de la pilule abortive, la mifépristone, qui pourrait ouvrir la voie à des restrictions. Les principaux groupes médicaux ont critiqué cette initiative, la qualifiant de motivée par des considérations politiques, tandis que les groupes anti-avortement estiment que l’évaluation avance trop lentement. Au début du mois, des responsables américains ont déclaré devant un tribunal que l’évaluation serait achevée d’ici mars .

Les autorités sanitaires américaines ont également supprimé une mise en garde de sécurité de longue date concernant de nombreux produits de traitement hormonal substitutif, ce qui a entraîné une réduction des approvisionnements et des pénuries , et ont exhorté davantage de fabricants à étudier les traitements à base de testostérone pour les femmes , ce qui pourrait favoriser l’autorisation future de produits spécifiques aux femmes.

Le HHS a également pris pour cible les fonds destinés au planning familial, en annonçant plus tôt cette année que, pour la première fois, il exigerait des candidats à un financement au titre du Titre X qu’ils alignent leurs programmes sur les priorités politiques de Trump, ce qui a donné lieu à des actions en justice .