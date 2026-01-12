information fournie par Reuters • 12/01/2026 à 17:11

Trump va auditionner un dirigeant de BlackRock pour le poste de président de la Fed, selon Fox Business

Rick Rieder, directeur en chef des investissements obligataires de BlackRock Inc.

Le président américain ‍Donald Trump va auditionner jeudi Rick Rieder, ‌directeur en chef des investissements obligataires de ​BlackRock Inc., pour ⁠le poste de président de la Réserve ⁠fédérale (Fed), ‍a rapporté lundi ⁠Fox Business Network, citant des sources de ​l'administration américaine non identifiées.

Rick Rieder fait partie des ⁠quatre candidats ​envisagés pour succéder au ​président de ​la Fed, Jerome Powell, ​dont ⁠le mandat à la tête de la banque centrale américaine expire ‌en mai.

(Rédigé par Costas Pitas et Susan Heavey, version française Kate Entringer, édité par Blandine ‌Hénault)