Trump va auditionner un dirigeant de BlackRock pour le poste de président de la Fed, selon Fox Business
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 17:11

Rick Rieder, directeur en chef des investissements obligataires de BlackRock Inc.

Le président américain ‍Donald Trump va auditionner jeudi Rick Rieder, ‌directeur en chef des investissements obligataires de ​BlackRock Inc., pour ⁠le poste de président de la Réserve ⁠fédérale (Fed), ‍a rapporté lundi ⁠Fox Business Network, citant des sources de ​l'administration américaine non identifiées.

Rick Rieder fait partie des ⁠quatre candidats ​envisagés pour succéder au ​président de ​la Fed, Jerome Powell, ​dont ⁠le mandat à la tête de la banque centrale américaine expire ‌en mai.

(Rédigé par Costas Pitas et Susan Heavey, version française Kate Entringer, édité par Blandine ‌Hénault)

Banques centrales
FED
1 commentaire

  • 17:16

    L’entretiens : tu baisse les taux … oui … embauché !

