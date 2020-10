Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Trump triomphe du COVID" : une nouvelle pièce de monnaie en vente à la Maison blanche Reuters • 06/10/2020 à 18:50









6 octobre (Reuters) - La boutique de souvenirs de la Maison blanche, qui ne dépend pas de la présidence, va mettre en vente une nouvelle pièce de monnaie commémorative avec l'inscription "Le président Donald J. Trump triomphe du COVID" et a déjà commencé à prendre des précommandes. Cette pièce, dernière en date d'une série correspondant aux principaux événements du mandat présidentiel de Donald Trump, célèbre sa "domination et son triomphe personnel sur le mortel virus pandémique COVID", est-il écrit sur le site internet de la boutique, qui ne propose toutefois aucune photographie de l'objet. Vendue 100 dollars (85 euros), la pièce s'inspire de l'imagerie des super-héros, indique Anthony Giannini, le patron de la boutique et le créateur de cette série, sur le site. Donald Trump, qui a souvent minimisé la gravité du COVID-19, a invité les Américains à sortir de chez eux dans un message vidéo diffusé après une hospitalisation de trois jours: "Ne le laissez pas dominer vos vies. Sortez, soyez prudents." Le président américain, qui brigue un second mandat contre le démocrate Joe Biden, avait été admis au centre médical militaire Walter Reed à Bethesda dans le Maryland après avoir été diagnostiqué jeudi soir porteur du coronavirus. Il a quitté l'établissement lundi en fin de journée pour retourner à la Maison blanche. (Karishma Singh; version française Juliette Portala, édité par Bertrand Boucey)

