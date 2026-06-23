Trump teste son discours sur la « Rust Belt » en Pennsylvanie, alors que l'Iran et l'inflation exercent des pressions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte et d'une citation de Trump, paragraphes 1 à 5 et 11)

* La guerre avec l'Iran a des répercussions sur la campagne électorale

* Trump met en avant ses arguments économiques auprès des électeurs mécontents du coût élevé de la vie

* La 7e circonscription de Pennsylvanie est passée des démocrates aux républicains en 2024

par Jarrett Renshaw et Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a repris mardi sa campagne électorale en faisant étape en Pennsylvanie, un État clé, où il a mis en avant la relance de la « Rust Belt » (ceinture de rouille), alors que la hausse des prix et la guerre en Iran assombrissaient sa campagne pour les élections de mi-mandat.

Cette visite dans l’une des circonscriptions électorales les plus disputées du pays a donné un aperçu de la stratégie politique du président, montrant qu’il n’hésitait pas à faire des élections de novembre un référendum sur ses politiques, malgré sa faible cote de popularité. S'exprimant dans une usine d'assemblage de Mack Trucks appartenant au groupe suédois Volvo VOLVb.ST , Trump a délaissé son récent focus sur l'Iran pour vanter son programme en faveur de l'emploi et de la réindustrialisation auprès des ouvriers d'usine qui constituent la base de son mouvement politique « Make America Great Again ».

« Pendant des décennies, les travailleurs de cet État ont vu les politiciens mondialistes laisser d’autres pays vous exploiter et fermer vos usines », a déclaré Trump. « Puis je suis arrivé. Nous y avons mis fin très rapidement. » Le Parti républicain de Trump cherche à conserver le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat en novembre. Une guerre américano-israélienne contre l’Iran, qui dure depuis près de quatre mois, a compliqué le message économique de Trump, entraînant une hausse des prix à la consommation à un rythme jamais vu depuis trois ans . Les États-Unis et l’Iran négocient actuellement un éventuel accord de paix .

BILAN MITIGÉ POUR LE SECTEUR INDUSTRIEL Lors de sa première étape de campagne depuis plus de deux semaines, Trump a mis l’accent sur les aspects positifs, notamment la croissance régulière de l’économie américaine , la résilience du marché du travail et la possibilité qu’un futur règlement du conflit puisse faire baisser les coûts énergétiques .

Mais le bilan du secteur manufacturier est mitigé. Depuis le retour de Trump à la Maison Blanche en janvier 2025, l’emploi dans le secteur manufacturier américain a reculé de 68 000 postes, dont plus de 17 000 dans le secteur automobile, selon les données du Bureau of Labor Statistics (BLS) jusqu’en mai. Jusqu’au début de l’année 2026, l’emploi dans la production de biens semble s’être stabilisé, avec des hausses au cours de quatre des cinq derniers mois.

La production de véhicules moyens et lourds, tels que ceux fabriqués par Mack, affiche une tendance à la baisse. Sur l’année écoulée jusqu’en mai, les données de la Réserve fédérale montrent que les constructeurs américains de camions ont produit environ 242 000 véhicules par mois en rythme annualisé corrigé des variations saisonnières, soit le niveau de production le plus bas depuis plus de quatre ans.

La 7e circonscription de Pennsylvanie, qui couvre la région de la Lehigh Valley, est largement considérée comme un bastion où l’un ou l’autre des partis pourrait l’emporter. La circonscription comprend Allentown, qui a inspiré à Billy Joel un hymne dédié à la classe ouvrière, et son économie a conservé une solide base industrielle.

Le représentant républicain de première mandature Ryan Mackenzie représente cette circonscription, qui avait choisi l’ancien président Joe Biden plutôt que Trump en 2020. En 2024, la circonscription a préféré Trump à la candidate démocrate Kamala Harris. La Pennsylvanie sera également l’un des enjeux majeurs de l’élection présidentielle de 2028.

« Je ne fais pas ça pour ma santé », a déclaré Trump à propos de sa visite, ajoutant qu’il était impératif de réélire Mackenzie.

TRUMP, UN SUJET MAJEUR POUR LES ÉLECTEURS DE PENNSYLVANIE

Des centaines de partisans de Trump ont attendu pendant des heures sous une pluie incessante pour assister à l’événement de mardi à Lower Macungie Township.

« Le revenu de mon foyer a considérablement augmenté depuis l’arrivée au pouvoir de Trump. Je pense que les États-Unis n’ont jamais été aussi bien placés », a déclaré Mandy Rodgers, une mère de deux enfants âgée de 43 ans et propriétaire d’une petite entreprise.

Mme Rodgers a reconnu que le coût des produits de la vie quotidienne, tels que les courses et l’essence, restait élevé, mais elle a souligné que Trump avait réalisé des progrès significatifs dans ses relations avec le Venezuela et l’Iran, tout en tenant ses promesses de campagne visant à lutter contre l’immigration clandestine et la criminalité sur le territoire américain.

Les stratèges démocrates ont déclaré qu’ils comptaient faire du soutien des candidats républicains au programme de Trump un enjeu central dans les élections à travers tout l’État.

« Ils seront associés à Trump, même s’ils ne le veulent pas », a déclaré un collaborateur travaillant en étroite collaboration avec la campagne du gouverneur démocrate Josh Shapiro, qui brigue un nouveau mandat en 2026 et est considéré comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2028.

La rivale républicaine de Shapiro, la trésorière de l’État Stacy Garrity, a participé à l’événement aux côtés de Trump, en compagnie de Mackenzie.