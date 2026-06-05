Trump suspend le financement de l'unité chargée de la lutte contre la fraude au Medicaid à Hawaï en raison du manque d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de la procureure générale d'Hawaï aux paragraphes 6 et 7) par Jody Godoy

La procureure générale d'Hawaï risque de perdre environ 3 millions de dollars de financement fédéral destiné à la lutte contre la fraude à Medicaid après avoir manqué à son obligation de poursuivre systématiquement les auteurs d'infractions pénales, a déclaré jeudi l'administration Trump, dans le cadre d'une intensification de la campagne menée par le vice-président JD Vance contre la fraude dans le domaine des soins de santé. L'inspectrice générale du département américain de la Santé et des Services sociaux, March Bell, a adressé une lettre à la procureure générale d'Hawaï, Anne Lopez, l'informant que l'unité de lutte contre la fraude à Medicaid de son État, un organisme chargé d'enquêter et de poursuivre les fraudes commises par les prestataires de soins de santé, s'était vu refuser la certification fédérale. Le HHS ne financera plus cette unité, qui recevait environ 3 millions de dollars par an, a écrit Mme Bell.

Sans unité de lutte contre la fraude à Medicaid certifiée au niveau fédéral, le financement global de Medicaid dans l'État pourrait être compromis.

L'unité d'Hawaï n'a obtenu aucune mise en accusation ni condamnation pénale pour fraude à Medicaid ou pour maltraitance et négligence envers les patients entre 2022 et 2025, malgré une augmentation du nombre d'adhésions au programme, a écrit Mme Bell.

Hawaï demandera le réexamen de cette décision, a déclaré le bureau de la procureure générale de l'État.

"Nous reconnaissons le sérieux des préoccupations du HHS et traitons cette affaire avec l'urgence qu'elle mérite," a déclaré le bureau de Mme Lopez dans un communiqué.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une offensive plus large de l'administration Trump contre la fraude à Medicaid. M. Vance a accusé Hawaï le mois dernier de laisser "carte blanche" aux fraudeurs et a mis en garde contre les conséquences pour les États qui ne surveillent pas efficacement le programme. "Si nous continuons à constater des problèmes, nous pouvons également suspendre d'autres ressources au sein de leurs programmes Medicaid. Notre objectif ici n'est pas d'en arriver là," avait-il déclaré à l'époque.

Plus de 360 000 résidents d’Hawaï sont affiliés à Medicaid, le programme de santé destiné aux Américains à faibles revenus. Hawaï a reçu 2,2 milliards de dollars de fonds fédéraux Medicaid en 2024, selon l’agence qui conseille le Congrès sur les dépenses de santé. À l’échelle nationale, les unités de lutte contre la fraude à Medicaid ont été à l’origine de plus de 4 800 condamnations pénales de particuliers et d’entreprises entre 2022 et 2025, selon la même agence.

La procureure générale Lopez a contesté la description faite par l'administration Trump. Elle a précédemment déclaré que l'État n'avait pas ignoré la fraude à Medicaid, soulignant les 14 millions de dollars récupérés dans le cadre d'affaires civiles depuis 2021. L'État a également inculpé deux personnes pour fraude pénale dans le domaine des soins de santé au début de cette année.