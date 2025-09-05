 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump signe un décret visant à faire entrer en vigueur des droits de douane moins élevés sur les automobiles japonaises
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 00:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le gouvernement américain réduit les droits de douane sur les voitures japonaises de 27,5 % à 15 %

*

Le décret réaffirme que le Japon investira 550 milliards de dollars dans des projets américains

*

Trump déclare que le Japon s'engage à acheter plus de riz et d'autres produits agricoles

(Ajout de la déclaration de Toyota et des détails du négociateur japonais dans les paragraphes 5-6, 8-9) par Andrea Shalal, David Shepardson et Tamiyuki Kihara

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret visant à mettre en œuvre la baisse des droits de douane sur les importations d'automobiles japonaises et d'autres produits annoncée en juillet.

L'officialisation de l' accord entre les États-Unis et un allié asiatique clé intervient après des mois de négociations, réduit l'incertitude pour l'énorme secteur automobile japonais et confirme un accord pour 550 milliards de dollars d'investissements japonais dans des projets américains.

La réduction des droits de douane sur les automobiles japonaises devrait entrer en vigueur sept jours après la publication de l'arrêté. Une partie de l'allègement tarifaire est rétroactive au 7 août.

Le décret de M. Trump signifie également que le taux réduit des droits de douane américains sur les voitures japonaises, qui passe de 27,5 % à 15 %, devrait entrer en vigueur d'ici la fin du mois, a rapporté Reuters plus tôt, citant une source gouvernementale japonaise.

Les prélèvements de Trump sur les expéditions mondiales ont

durement touché les constructeurs automobiles japonais . Le mois dernier, Toyota 7203.T a déclaré qu'il s'attendait à un impact de près de 10 milliards de dollars en raison des droits de douane imposés par Trump sur les voitures importées aux États-Unis.

"Enfin", a posté Ryosei Akazawa, le principal négociateur commercial du Japon, sur X, dans un clin d'œil aux négociations commerciales qui durent depuis des mois et qui ont frustré les législateurs à Tokyo. Jeudi, il s'est rendu pour la dixième fois aux États-Unis dans le cadre des négociations.

Toyota a salué les efforts de M. Trump pour parvenir à un accord commercial avec le Japon. "Alors que près de 80 % des véhicules Toyota vendus aux États-Unis sont fabriqués en Amérique du Nord, ce cadre apporte une clarté indispensable", a déclaré la société dans un communiqué.

Le décret de M. Trump indique que le Japon "travaille à la mise en œuvre accélérée d'une augmentation de 75 % des achats de riz américain ... et des achats de produits agricoles américains, y compris le maïs, le soja, les engrais, le bioéthanol (, y compris pour le carburant d'aviation durable)" et d'autres produits américains pour un total de 8 milliards de dollars par an.

Dans le cadre de cet accord, le Japon achètera 100 avions Boeing BA.N et augmentera ses dépenses de défense avec les entreprises américaines, qui passeront de 14 milliards de dollars à 17 milliards de dollars par an, a déclaré la Maison Blanche en juillet.

Le Japon a déclaré en juillet que la part des importations de riz américain pourrait augmenter dans le cadre actuel, mais que l'accord ne sacrifiait pas l'agriculture japonaise.

Le décret de M. Trump réaffirme également que le gouvernement japonais a accepté d'investir 550 milliards de dollars aux États-Unis dans des projets qui seront sélectionnés par le gouvernement américain.

Le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint près de 230 milliards de dollars en 2024, le Japon affichant un excédent commercial de près de 70 milliards de dollars.

En juillet, les États-Unis ont accepté d'abaisser les droits de douane sur les importations d'automobiles japonaises, mais le calendrier reste incertain, car M. Trump n'a pas encore signé de décret.

Le Japon a déclaré que l'accord commercial garantissait que le cinquième partenaire commercial des États-Unis bénéficierait toujours du taux de droits de douane le plus bas sur les puces et les produits pharmaceutiques de tous les pactes négociés par Washington. Il ne prévoit pas non plus de droits de douane sur les avions commerciaux et leurs pièces détachées.

Le décret devrait également inclure des dispositions selon lesquelles le prélèvement de 15 % convenu en juillet ne serait pas appliqué aux importations japonaises soumises à des droits de douane plus élevés, tandis que les articles précédemment soumis à des droits de douane inférieurs à 15 % seraient ajustés à 15 %, a déclaré la source.

Le programme d'investissement, qui prendra la forme de fonds propres, de prêts et de garanties de la part des banques publiques japonaises, a été convenu dans le cadre de l'accord commercial de juillet.

L'Union européenne a obtenu un droit de douane de base de 15 % dans le cadre de l'accord commercial-cadre conclu avec les États-Unis en juillet, évitant ainsi l'imposition de nouveaux droits de douane sur les puces et les produits pharmaceutiques.

La semaine dernière, la Commission européenne a proposé de supprimer les droits de douane sur les produits industriels américains importés en échange d'une réduction des droits de douane américains sur les voitures européennes, un élément clé de l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis. Un représentant d'un constructeur automobile a déclaré à Reuters qu'à partir de jeudi, les importations de voitures européennes aux États-Unis étaient toujours soumises à des droits de douane de 27,5 %.

