Trump signe un décret visant à élargir l'accès au diesel exonéré d'impôt

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Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret visant à élargir l'accès au diesel exonéré d'impôt.

M. Trump a signé ce décret sur scène lors d’un meeting dans le Nebraska, affirmant que cette mesure supprimerait l'obligation d’utilisation hors route et permettrait à tout un chacun d’acheter du diesel dit « teinté en rouge » exonéré de taxe.