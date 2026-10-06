Trump signe un décret visant à élargir l'accès au diesel exonéré d'impôt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret visant à élargir l'accès au diesel exonéré d'impôt.
M. Trump a signé ce décret sur scène lors d’un meeting dans le Nebraska, affirmant que cette mesure supprimerait l'obligation d’utilisation hors route et permettrait à tout un chacun d’acheter du diesel dit « teinté en rouge » exonéré de taxe.
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