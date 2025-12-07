Trump signe un décret visant à créer des groupes de travail sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire afin de protéger la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a signé un décret visant à créer des groupes de travail sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au sein du ministère de la Justice et de la Commission fédérale du commerce (FTC) pour faire face aux risques liés à la fixation des prix et aux comportements anticoncurrentiels, a déclaré la Maison Blanche samedi.

"Mon administration agira pour déterminer si les comportements anticoncurrentiels, en particulier ceux des entreprises sous contrôle étranger, augmentent le coût de la vie pour les Américains et s'attaquera à toute menace de sécurité nationale associée aux chaînes d'approvisionnement alimentaire", a déclaré M. Trump dans le décret.

Le procureur général et le président de la FTC peuvent prendre des mesures d'application et proposer de nouvelles approches réglementaires s'ils découvrent un comportement anticoncurrentiel au cours de l'enquête, selon le décret.