 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 491,87
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trump signe un décret visant à créer des groupes de travail sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire afin de protéger la concurrence
information fournie par Reuters 07/12/2025 à 00:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a signé un décret visant à créer des groupes de travail sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au sein du ministère de la Justice et de la Commission fédérale du commerce (FTC) pour faire face aux risques liés à la fixation des prix et aux comportements anticoncurrentiels, a déclaré la Maison Blanche samedi.

"Mon administration agira pour déterminer si les comportements anticoncurrentiels, en particulier ceux des entreprises sous contrôle étranger, augmentent le coût de la vie pour les Américains et s'attaquera à toute menace de sécurité nationale associée aux chaînes d'approvisionnement alimentaire", a déclaré M. Trump dans le décret.

Le procureur général et le président de la FTC peuvent prendre des mesures d'application et proposer de nouvelles approches réglementaires s'ils découvrent un comportement anticoncurrentiel au cours de l'enquête, selon le décret.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank