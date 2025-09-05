Trump signe un décret pour faire entrer en vigueur des droits de douane réduits sur les automobiles japonaises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le gouvernement américain réduit les droits de douane sur les voitures japonaises de 27,5 % à 15 %.

*

Le décret réaffirme que le Japon investira 550 milliards de dollars dans des projets américains.

*

Trump déclare que le Japon s'engage à acheter plus de riz et d'autres produits agricoles.

(Plus de détails, commentaire d'Akazawa, impact politique, statut de l'accord avec la Corée du Sud) par Andrea Shalal, David Shepardson et Tamiyuki Kihara

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret visant à mettre en œuvre les droits de douane réduits sur les importations d'automobiles japonaises et d'autres produits qui avaient été annoncés en juillet, apportant un certain soulagement à l'économie japonaise, fortement axée sur les exportations.

La formalisation de l'accord entre les États-Unis et un allié asiatique clé intervient après des mois de négociations, réduit l'incertitude qui pèse sur l'énorme secteur automobile japonais depuis l'annonce de juillet et confirme un accord portant sur 550 milliards de dollars d'investissements japonais dans des projets américains.

Les droits de douane de 15 % sur les automobiles japonaises, contre 27,5 % actuellement, devraient entrer en vigueur sept jours après la publication officielle du décret.

Le décret garantit également que la taxe de 15 % sur les importations japonaises convenu en juillet ne sera pas superposée à des produits déjà soumis à des droits de douane plus élevés, tels que le bœuf, tandis que les produits précédemment soumis à des droits de douane inférieurs à 15 % seront ajustés à 15 %. Cet allégement est rétroactif au 7 août.

En outre, il a promis de ne pas imposer de droits de douane sur les avions commerciaux et leurs pièces détachées.

Les droits de douane imposés par Trump sur les expéditions mondiales ont fait baisser les exportations japonaises et ont durement touché les constructeurs automobiles japonais . Le mois dernier, Toyota 7203.T a déclaré qu'il s'attendait à un impact de près de 10 milliards de dollars des droits de douane imposés par Trump sur les voitures importées aux États-Unis.

"Enfin", a posté Ryosei Akazawa, le principal négociateur commercial du Japon, sur X, dans un clin d'œil aux négociations commerciales qui durent depuis des mois et qui ont frustré les législateurs à Tokyo. Jeudi, il s'est rendu pour la dixième fois aux États-Unis dans le cadre de ces négociations.

S'adressant à des journalistes à Washington ( ), Ryosei Akazawa a déclaré que le Japon accueillait le décret comme "une mise en œuvre régulière de l'accord conclu le 22 juillet."

La Corée du Sud, exportateur rival, attend toujours un décret couvrant un accord commercial similaire avec les États-Unis, y compris des droits de douane de 15 % sur les importations américaines de constructeurs automobiles tels que Hyundai Motor 005380.KS et Kia 000270.KS , au lieu de 25 %.

Un responsable sud-coréen du commerce a déclaré vendredi que son pays évaluait l'impact potentiel du décret sur le Japon.

Les actions des principaux constructeurs automobiles japonais étaient en légère hausse vendredi dans les premiers échanges, tandis que celles de la Corée du Sud étaient en légère baisse.

Toyota a salué les efforts de Trump pour parvenir à un accord commercial avec le Japon. "Alors que près de 80 % des véhicules Toyota vendus aux États-Unis sont fabriqués en Amérique du Nord, ce cadre apporte une clarté indispensable", a déclaré la société dans un communiqué.

Le décret de Trump indique que le Japon "travaille à la mise en œuvre accélérée d'une augmentation de 75 % des achats de riz américain ... et des achats de produits agricoles américains, y compris le maïs, le soja, les engrais, le bioéthanol (, y compris pour le carburant d'aviation durable)" et d'autres produits américains pour un total de 8 milliards de dollars par an.

Dans le cadre de cet accord, le Japon achètera 100 avions Boeing BA.N et augmentera ses dépenses de défense avec les entreprises américaines, qui passeront de 14 milliards de dollars à 17 milliards de dollars par an, a déclaré la Maison Blanche en juillet.

Le Japon a déclaré en juillet que la part des importations de riz américain pourrait augmenter dans le cadre actuel, mais que l'accord ne sacrifiait pas l'agriculture japonaise.

550 MILLIARDS DE DOLLARS D'INVESTISSEMENTS

Le décret de Trump a également réaffirmé que le gouvernement japonais avait accepté d'investir 550 milliards de dollars aux États-Unis dans des projets qui seront sélectionnés par le gouvernement américain.

Le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint près de 230 milliards de dollars en 2024, le Japon affichant un excédent commercial de près de 70 milliards de dollars.

En juillet, les États-Unis ont accepté d'abaisser les droits de douane sur les importations d'automobiles japonaises, mais le calendrier n'était pas clair, car Trump n'avait pas encore signé de décret.

Le Japon a déclaré que l'accord commercial garantissait que le cinquième partenaire commercial des États-Unis bénéficierait toujours du taux de droits de douane le plus bas sur les puces et les produits pharmaceutiques de tous les pactes négociés par Washington, mais le dernier décret ne mentionnait pas ce traitement.

Le Japon continuera à faire pression sur les États-Unis pour garantir le traitement convenu, a déclaré Ryosei Akazawa aux journalistes.

Le programme d'investissement de 550 milliards de dollars, qui prendra la forme de fonds propres, de prêts et de garanties de la part des banques publiques japonaises, a été convenu dans le cadre de l'accord commercial de juillet.

Les deux gouvernements ont également signé jeudi un protocole d'accord sur les détails du programme d'investissement.

Le décret stipule que les États-Unis "peuvent modifier ce décret si nécessaire" si le Japon ne respecte pas ses engagements dans le cadre de l'accord.

L'accord intervient à la veille d'un test clé pour le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, dont le parti au pouvoir doit se prononcer lundi sur l'organisation d'une élection extraordinaire à la tête du pays, qui pourrait déboucher sur son éviction.

Depuis son arrivée au pouvoir l'année dernière, Shigeru Ishiba a vu sa coalition au pouvoir perdre sa majorité lors des élections des deux chambres du parlement, en raison de la colère des électeurs face à l'augmentation du coût de la vie et à la faiblesse de la croissance économique, exacerbées par l'incertitude entourant les tarifs douaniers.

Bien que la finalisation de l'accord commercial donne à Ishiba un argument pour rester, il est peu probable qu'il survive à la réaction de son propre parti, a déclaré David Boling du cabinet de conseil en risques politiques EurAsia Group, estimant à 60 % les chances qu'il soit forcé de partir.