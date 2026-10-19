Trump signe un décret créant une division au sein des NIH et un groupe de travail dédié à la santé des femmes

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(Ajoute la signature du décret par Trump, les déclarations de la Maison Blanche, les détails du décret, mise à jour)

par Trevor Hunnicutt et Ahmed Aboulenein

Le président américain Donald Trump a signé lundi, aux côtés de la première dame Melania Trump, un décret créant un groupe de travail à la Maison Blanche et une division des Instituts nationaux de la Santé (NIH) dédiée à la santé des femmes.

Ce groupe de travail sera dirigé par la cheffe de cabinet de la Maison Blanche, Susie Wiles, qui a récemment annoncé qu’elle était guérie de son cancer , et par le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré Donald Trump lors d’un événement organisé à la Maison Blanche.

Ce décret charge le gouvernement fédéral d’adopter une approche globale de la santé des femmes à toutes les étapes de leur vie, en renforçant la recherche afin d’accélérer la prévention, le diagnostic et le traitement, et en transposant ces résultats dans la pratique clinique et les politiques publiques, selon une fiche d’information de la Maison Blanche.

Le groupe de travail tiendra sa première réunion lundi, a déclaré Donald Trump, soulignant que ce mois-ci était le Mois de la sensibilisation au cancer du sein. Susie Wiles vient de terminer son traitement contre le cancer du sein.

"Le décret que je vais signer dans un instant chargera le ministère de la Santé et des Services sociaux de créer une nouvelle division dédiée à la santé des femmes au sein des Instituts nationaux de la Santé", a déclaré Donald Trump lors de cet événement.

"C’est une avancée majeure. Cela fait longtemps qu’ils y travaillent", a-t-il ajouté. "Qui diable n’aurait pas de division dédiée à la santé des femmes? Melania m’a dit qu’il n’y en avait pas."

Les NIH disposent d’un Bureau de recherche sur la santé des femmes, créé en 1990.

La nouvelle division fonctionnera en coordination avec ce bureau plutôt que de le remplacer, et devra être mise en place au sein d’un institut ou d’un centre approprié des NIH dans un délai de 90 jours, conformément au décret. La Maison Blanche a indiqué que cette mesure visait à élargir la portée de l’action gouvernementale au-delà de la recherche et à donner la priorité à la transposition des découvertes en soins cliniques pour les femmes et les jeunes filles.

Elle s’attachera à accélérer le diagnostic et à améliorer le traitement des pathologies féminines encore insuffisamment étudiées, à renforcer la participation des femmes et des jeunes filles aux essais cliniques, et à veiller à ce que les bénéficiaires de subventions tiennent compte du sexe en tant que variable biologique.

AFFECTIONS TOUCHANT LES FEMMES DE MANIÈRE DISPROPORTIONNÉE

Cette division étudiera les pathologies qui touchent exclusivement ou de manière disproportionnée les femmes, notamment les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies auto-immunes et inflammatoires, les douleurs chroniques, l’endométriose, les fibromes, le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien, l’infertilité, la ménopause, la maladie d’Alzheimer et l’ostéoporose, a indiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué.

Cette directive a été rapportée pour la première fois par USA Today.

Melania Trump, à qui Donald Trump attribue l’idée de cette initiative, a déclaré que cette démarche devait "garantir que les avancées médicales soient accessibles et abordables pour les femmes, quelle que soit leur situation financière" et "remplacer des générations de silence par un dialogue ouvert, l’éducation et la compassion".

Donald Trump et son administration ont milité en faveur de réductions budgétaires dans le domaine de la santé , notamment au sein des NIH , et ont pris des mesures l’année dernière pour réduire les effectifs fédéraux dans le secteur de la santé.

Au cours du second mandat de Trump, son administration a cherché à réduire les subventions des NIH destinées à la recherche sur des thèmes liés à la diversité et s’apprêterait, selon certaines informations, à permettre à des responsables politiques nommés de contrôler le financement de la recherche en santé.

Ce décret abroge le décret de mars 2024 de l’ancien président Joe Biden visant à faire progresser la recherche en matière de santé des femmes, défendu par la première dame de l’époque, Jill Biden, ainsi qu’un mémorandum de novembre 2023 qui avait donné naissance à une initiative de la Maison Blanche sur cette question.

L’administration Trump a également lancé une révision de sécurité de la pilule abortive, la mifépristone, qui pourrait ouvrir la voie à des restrictions. Les principaux groupes médicaux ont critiqué cette initiative, la qualifiant de motivée par des considérations politiques, tandis que les groupes anti-avortement estiment que la révision avance trop lentement. Au début du mois, des responsables américains ont déclaré devant un tribunal que la révision serait achevée d’ici mars .

Les autorités sanitaires américaines ont également supprimé une mise en garde de sécurité de longue date concernant de nombreux produits de traitement hormonal substitutif, ce qui a entraîné une réduction des approvisionnements et des pénuries , et ont exhorté davantage de fabricants à étudier les traitements à base de testostérone pour les femmes , ce qui pourrait favoriser l’autorisation future de produits spécifiques aux femmes.

Le HHS a également pris pour cible les fonds destinés au planning familial, en annonçant plus tôt cette année que, pour la première fois, il exigerait des candidats à un financement au titre du Titre X qu’ils alignent leurs programmes sur les priorités politiques de Trump, ce qui a donné lieu à des actions en justice .