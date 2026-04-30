Trump signe un décret autorisant un projet de pipeline qui relance en partie le projet Keystone XL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour accompagnées de contexte tout au long du texte) par Amanda Stephenson

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret accordant un permis transfrontalier à un projet visant à remettre en service certaines sections de l'oléoduc Keystone XL afin de transporter du pétrole brut canadien de la frontière américano-canadienne jusqu'au Wyoming .

Cet oléoduc, proposé par la société canadienne South Bow et son partenaire américain Bridger Pipeline, pourrait augmenter les exportations de pétrole brut du Canada vers les États-Unis de plus de 12% s'il voit le jour. Un permis présidentiel était nécessaire pour que le projet puisse se concrétiser.

La nouvelle proposition prévoit un tracé différent à travers les États-Unis par rapport à l'ancien projet de pipeline Keystone XL, qui a été annulé par l'ancien président américain Joe Biden en 2021 après des années d'opposition des communautés autochtones et des défenseurs de l'environnement.

Mais il utilisera une partie des conduites déjà construites du côté canadien, où le pipeline Keystone XL a déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires. South Bow a été créée en 2024 par TC Energy, ancien promoteur du projet Keystone XL, afin de reprendre ses activités dans le domaine des oléoducs.

Le partenaire américain de South Bow, Bridger Pipeline, a récemment déposé une proposition auprès des autorités de régulation du Montana décrivant la construction d’un pipeline de 645 miles (1.038 km) – capable de transporter jusqu’à 550.000 barils par jour – partant près de la frontière américano-canadienne dans le comté de Phillips, au Montana, et transitant vers Guernsey, dans le Wyoming.

Mais selon les analystes, Guernsey n'est pas un marché final pour le pétrole brut; il faudrait donc construire des liaisons supplémentaires pour acheminer le pétrole vers des centres de raffinage tels que Cushing, en Oklahoma, Patoka, dans l'Illinois, et la côte américaine du golfe du Mexique.

Des autorisations réglementaires de l'État seront également nécessaires pour que le projet puisse voir le jour.