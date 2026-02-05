Trump se tient à l'écart du conflit entre Netflix et Paramount au sujet de Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte des commentaires de Trump de l'année dernière, davantage de citations du dernier commentaire et des informations de fond dans les paragraphes 1 et 4 à 12) par Kanishka Singh

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il se tiendrait à l'écart de la lutte entre Netflix NFLX.O et Paramount Skydance

PSKY.O pour Warner Bros Discovery WBD.O , un revirement par rapport à la fin de l'année dernière lorsqu'il avait déclaré qu'il serait impliqué dans l'examen de l'accord.

"Je n'ai pas été impliqué", a déclaré Donald Trump dans une interview accordée à NBC News.

"Je dois dire, je suppose, que je suis considéré comme un président très fort. J'ai été sollicité par les deux parties, mais j'ai décidé que je ne devais pas être impliqué. Le ministère de la Justice s'en chargera."

En décembre, Donald Trump a déclaré qu'il aurait son mot à dire sur le projet de fusion entre Netflix et Warner Bros, expliquant aux journalistes que la part de marché d'une entité combinée pourrait susciter des inquiétudes.

"Je participerai à cette décision", avait alors déclaré Donald Trump.

Netflix et Paramount Skydance convoitent Warner Bros pour ses studios de cinéma et de télévision, sa vaste bibliothèque de contenus et ses franchises.

Netflix a proposé d'acquérir Warner Bros Discovery pour 82,7 milliards de dollars. Le ministère américain de la Justice examine actuellement cette offre ainsi qu'une offre concurrente et hostile de Paramount Skydance.

Le chef de file des républicains a reconnu l'existence d'un fossé entre les soumissionnaires lors de l'interview accordée à la chaîne NBC mercredi.

"Il existe une théorie selon laquelle l'une des sociétés est trop grosse et ne devrait pas être autorisée à le faire, et l'autre société dit autre chose", a-t-il déclaré.

"Ils se battent à couteaux tirés et il y aura un vainqueur."

Paramount a déclaré que son offre serait plus facilement approuvée par les autorités réglementaires. Mais Warner Bros a rejeté à plusieurs reprises les offres de Paramount, qui finirait par s'endetter lourdement pour financer la transaction.

Le directeur général de Paramount est David Ellison, dont le père, le cofondateur milliardaire d'Oracle ORCL.N Larry Ellison, a cultivé une relation étroite avec Trump.