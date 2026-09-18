 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump s'entretiendra avec Thune au sujet d'un projet de loi visant à limiter les coûts d'électricité liés aux centres de données
information fournie par Reuters 18/09/2026 à 22:30
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu’il s’entretiendrait avec John Thune, chef de la majorité républicaine au Sénat, au sujet de la présentation d’un projet de loi visant à protéger les ménages contre les hausses des tarifs d’électricité liées à l’expansion des centres de données.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,3 -0,76%
CAC 40
8 065,02 -1,49%
Or
4 380,05 0,00%
EUR/USD SPOT
1,14815 -0,04%
TOTALENERGIES
79,32 -0,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank