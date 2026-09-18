Trump s'entretiendra avec Thune au sujet d'un projet de loi visant à limiter les coûts d'électricité liés aux centres de données

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Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu’il s’entretiendrait avec John Thune, chef de la majorité républicaine au Sénat, au sujet de la présentation d’un projet de loi visant à protéger les ménages contre les hausses des tarifs d’électricité liées à l’expansion des centres de données.