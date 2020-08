Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump s'attaque à Goodyear, qui bannit les slogans politiques dans l'entreprise Reuters • 19/08/2020 à 21:58









TRUMP S'ATTAQUE À GOODYEAR, QUI BANNIT LES SLOGANS POLITIQUES DANS L'ENTREPRISE WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump, a appelé mercredi au boycott de la marque Goodyear après la décision du fabricant de pneus d'interdire dans l'entreprise les vêtements et accessoires affichant des slogans politiques. "N'achetez pas de PNEUS GOODYEAR. Ils ont annoncé une INTERDICTION DES CASQUETTES MAGA", a déclaré le président américain sur Twitter en référence à son slogan "Make America Great Again" ("Rendre sa grandeur à l'Amérique"), qui figure sur des casquettes de base-ball portées par bon nombre de ses partisans. La secrétaire à la presse de la Maison blanche, Layleigh McEnany, a déclaré que le président était irrité de constater que Goodyear autorisait ses salariés à porter des vêtements ou des accessoires arborant le slogan "Black Lives Matter" ou d'autres liés aux revendications en matière d'égalité, mais pas MAGA ou "Blue Lives Matter", le nom d'un groupe de soutien aux policiers. "Goodyear doit s'exprimer pour clarifier sa politique", a-t-elle dit. Goodyear, qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de dollars (12,7 milliards d'euros), a déclaré que l'image circulant dans les médias et sur les réseaux sociaux qui avait déclenché la polémique n'avait été ni créée ni diffusée par sa direction. "Pour être clair en ce qui concerne notre politique d'entreprise, Goodyear pratique la tolérance zéro contre toute forme de harcèlement ou de discrimination", ajoute la société dans un communiqué. Pour appliquer cette règle, Goodyear demande à ses salariés d'éviter "l'expression sur le lieu de travail de tout soutien à une campagne politique de tout candidat ou parti politique". A Wall Street, l'action Goodyear a perdu jusqu'à 6% en séance mais ne cédait plus que 2% à moins d'une demi-heure de la clôture. L'appel au boycott de Donald Trump a été critiqué par le sénateur démocrate Sherrod Brown, élu de l'Ohio, un Etat dans lequel Goodyear emploie plusieurs milliers de personnes. La Maison blanche n'a pas précisé si le président appelait les Américains à ne pas acheter de voitures équipées de pneus Goodyear. (David Shepardson et Jan Wolfe, version française Marc Angrand)

