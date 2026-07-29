Trump s'apprête à dévoiler un plan de 22 milliards de dollars pour la rénovation de l'aéroport de Washington Dulles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump prévoit de dévoiler un plan de 22 milliards de dollars visant à réaménager l'aéroport de Washington Dulles, dernier projet en date d'une série de grands chantiers qu'il a annoncés dans la région de la capitale américaine, ont indiqué des sources à Reuters.

M. Trump, qui sera accompagné à la Maison Blanche de Scott Kirby, directeur général d'United Airlines UAL.O et de Sean Duffy, secrétaire aux Transports, milite en faveur d’une reconstruction à grande échelle de cet aéroport, qui constitue la principale porte d’entrée internationale de la région de la capitale fédérale. Ce plan devrait prévoir la construction de quatre nouveaux halls. En mai, M. Duffy avait confirmé que le gouvernement fédéral prévoyait une rénovation de Dulles d’un montant de 22 milliards de dollars.