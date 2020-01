Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump promet une baisse d'impôts pour les classes moyennes Reuters • 22/01/2020 à 11:36









22 janvier (Reuters) - Donald Trump a promis mercredi d'annoncer une baisse d'impôts pour les classes moyennes américaines dans les 90 jours. "Nous allons baisser les impôts pour les classes moyennes. Nous annoncerons cela dans les prochains 90 jours", a déclaré le président des Etats-Unis mercredi dans une interview à Fox News. Le chef de la Maison blanche a également menacé une nouvelle fois d'imposer des droits de douane de 25% sur les automobiles importées de l'Union européenne, en cas d'absence d'accord commercial de part et d'autre de l'Atlantique. "Au bout du compte, ce sera très facile parce que s'il n'y a pas d'accord, nous devrons taxer leurs voitures à 25%", a dit Donald Trump, interrogé en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. (Shubham Kalia à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)

