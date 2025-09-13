 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump presse les pays de l'Otan à cesser d'acheter du pétrole russe
information fournie par Reuters 13/09/2025 à 16:03

(.)

Le président américain Donald Trump a exhorté samedi les pays membres de l'Otan à cesser d'acheter du pétrole russe et à imposer des sanctions sévères à l'encontre de la Russie pour mettre fin à sa guerre en Ukraine.

"Je suis prêt à imposer des sanctions importantes à la Russie lorsque tous les pays de l'Otan auront accepté, et commencé, à faire la même chose, et lorsque tous les pays de l'Otan cesseront d'acheter du pétrole à la Russie", a-t-il déclaré dans un message publié sur son réseau Truth Social.

"L'achat de pétrole russe par certains est choquant ! Cela affaiblit considérablement votre position et votre pouvoir de négociation face à la Russie", a ajouté le président américain.

Il a proposé que l'Otan, "en tant que groupe", impose des droits de douane de 50% à 100% à la Chine, qui se fournit en pétrole russe.

Désireux de stopper la guerre en Ukraine, le chef de la Maison blanche a menacé la Russie de sanctions si aucune avancée vers la paix n'était constatée. Il a également prévenu qu'il pourrait prendre des sanctions secondaires contre les pays qui se procurent du pétrole russe, au premier rang desquels la Chine et l'Inde, en complément de sa politique de droits de douane.

Donald Trump a déjà mis sa menace à exécution concernant l'Inde, instaurant des taxes supplémentaires de 25% sur les produits indiens importés aux Etats-Unis.

Il s'est gardé toutefois de faire de même à l'égard de la Chine, avec laquelle les Etats-Unis ont négocié une trêve commerciale.

(Rédigé par Bipasha Dey; version française Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
OTAN
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,85 USD Ice Europ +0,81%
Pétrole WTI
62,62 USD Ice Europ +0,64%
