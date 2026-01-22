Trump poursuit JPMorgan et son directeur général Jamie Dimon en raison d'allégations de débancarisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a intenté une action en justice de 5 milliards de dollars contre JPMorgan Chase JPM.N en raison d'accusations de débancarisation, selon une plainte publiée sur le site web de CNBC.

M. Trump a déclaré que JPMorgan avait violé ses propres politiques en le ciblant, dans le but de surfer sur la "vague politique", et en résiliant plusieurs de ses comptes.

Il a déclaré que la banque s'était vantée "sans honte" pendant 225 ans d'avoir servi ses clients avec respect et d'avoir travaillé avec diligence pour défendre ses valeurs fondamentales.

"Bien qu'elle prétende tenir ces principes à cœur, JPMC les a violés en résiliant unilatéralement - et sans avertissement ni recours - plusieurs des comptes bancaires des plaignants", a déclaré M. Trump.

M. Trump a déclaré au cours du week-end qu'il envisageait de poursuivre JPMorgan au cours des deux prochaines semaines pour l'avoir prétendument "débancarisé" ‍après l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole par ses partisans.

"Bien que nous regrettions que le président Trump nous ait poursuivis en justice, nous pensons que cette action n'est pas fondée. Nous respectons le droit du président de nous poursuivre et notre droit de nous défendre", a déclaré JPMorgan dans un communiqué.

"JPMC ne ferme pas de comptes pour des raisons politiques ou religieuses. Nous fermons des comptes parce qu'ils créent un risque juridique ou réglementaire pour l'entreprise. Nous regrettons d'avoir à le faire, mais les règles et les attentes réglementaires nous y obligent souvent", a ajouté la banque.

La Maison-Blanche a déclaré qu'elle allait soumettre l'affaire au conseiller externe du président.

Ces dernières années, les banques ont été confrontées à une pression politique croissante, notamment de la part des conservateurs qui affirment que les prêteurs ont adopté de manière inappropriée des positions politiques de type "woke" et, dans certains cas, discriminé certaines industries telles que les armes à feu et les combustibles fossiles.

Cette pression s'est intensifiée au cours du second mandat de M. Trump, le président républicain ayant affirmé dans des interviews que certaines banques refusaient de lui fournir des services, ainsi qu'à d'autres conservateurs. Les banques ont nié ces allégations.

Un régulateur bancaire américain a déclaré le mois dernier que les neuf plus grandes banques américaines avaient par le passé imposé des restrictions à la fourniture de services financiers à certaines industries controversées, dans le cadre d'une pratique communément décrite comme la "débancarisation".

L'année dernière, JPMorgan a déclaré qu'elle coopérait avec les demandes de renseignements des agences gouvernementales et d'autres entités concernant ses politiques et procédures à la lumière de la poussée de l'administration Trump pour examiner minutieusement les banques sur les allégations de débancarisation.

Les régulateurs américains se sont penchés sur la question de savoir si des politiques de surveillance trop strictes décourageaient les banques de fournir des services à certains secteurs.

Les responsables dirigés par M. Trump ont également pris des mesures pour assouplir la surveillance, les régulateurs bancaires fédéraux ayant déclaré l'année dernière qu'ils cesseraient de surveiller les banques sur la base de ce que l'on appelle le "risque de réputation".

Selon cette approche, les autorités de surveillance pouvaient pénaliser les institutions pour des activités qui n'étaient pas explicitement interdites, mais qui pouvaient les exposer à une publicité négative ou à des litiges coûteux.

Les banques se plaignent de plus en plus du caractère vague et subjectif de la norme relative au risque de réputation, qui donne aux autorités de surveillance un large pouvoir discrétionnaire pour décourager les entreprises de fournir des services à certaines personnes ou à certains secteurs.

Le secteur a également fait valoir que les régulateurs devaient mettre à jour les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, qui peuvent obliger les banques à fermer des comptes suspects sans donner d'explication aux clients.

Les actions de JPMorgan étaient en hausse de 1,2 % dans les échanges de l'après-midi. L'action en justice a été rapportée pour la première fois par Fox Business plus tôt dans la journée de jeudi.

L'avocat de M. Trump a déposé la plainte jeudi matin devant le tribunal de l'État de Floride à Miami au nom du président et de plusieurs de ses sociétés d'hôtellerie.