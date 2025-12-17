Trump ordonne le "blocus" des pétroliers sanctionnés quittant ou entrant au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix du pétrole augmentent de plus de 1 % après l'annonce du blocus

Trump qualifie le "régime" vénézuélien d'organisation terroriste étrangère

Le Venezuela rejette la "menace grotesque" de Trump

Maduro affirme que les États-Unis visent à contrôler les vastes réserves de pétrole du Venezuela

Le président américain Donald Trump a ordonné mardi un "blocus" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela, dans le cadre de la dernière mesure prise par Washington pour accroître la pression sur le gouvernement de Nicolas Maduro, en ciblant sa principale source de revenus.

On ne sait pas encore comment M. Trump imposera cette mesure aux navires sanctionnés, ni s'il fera appel aux garde-côtes pour intercepter les navires, comme il l'a fait la semaine dernière. L'administration a envoyé des milliers de soldats et près d'une douzaine de navires de guerre - dont un porte-avions - dans la région.

"Pour le vol de nos biens et pour de nombreuses autres raisons, notamment le terrorisme, la contrebande de drogue et le trafic d'êtres humains, le régime vénézuélien a été désigné comme une ORGANISATION TERRORISTE ÉTRANGÈRE", a écrit M. Trump sur Truth Social. "Par conséquent, aujourd'hui, j'ordonne un BLOCAGE TOTAL ET COMPLET DE TOUS LES TANKERS DE PÉTROLE SANCTIONNÉS entrant et sortant du Venezuela."

Dans un communiqué, le gouvernement vénézuélien a déclaré qu'il rejetait la "menace grotesque" de Trump."

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont grimpé de plus de 1% à 55,96 dollars le baril dans les échanges asiatiques après l'annonce de Trump. Les prix du pétrole se sont établis à 55,27 dollars le baril mardi, la clôture la plus basse depuis février 2021.

Les acteurs du marché pétrolier ont déclaré que les prix augmentaient en prévision d'une réduction potentielle des exportations vénézuéliennes, bien qu'ils attendent toujours de voir comment le blocus de Trump serait mis en œuvre et s'il s'étendrait aux navires non sanctionnés.

QUESTIONS JURIDIQUES.

Les présidents américains disposent d'un large pouvoir discrétionnaire pour déployer les forces américaines à l'étranger, mais le blocus imposé par M. Trump constitue un nouveau test de l'autorité présidentielle, a déclaré Elena Chachko, spécialiste du droit international à la faculté de droit de l'université de Berkeley.

Les blocus ont traditionnellement été considérés comme des "instruments de guerre" autorisés, mais seulement dans des conditions strictes, a déclaré Mme Chachko. "Il y a de sérieuses questions à la fois sur le plan du droit national et sur celui du droit international", a-t-elle ajouté.

Le représentant américain Joaquin Castro, démocrate du Texas, a qualifié le blocus d'"incontestablement un acte de guerre".

"Une guerre que le Congrès n'a jamais autorisée et dont le peuple américain ne veut pas", a ajouté M. Castro sur X." Un embargo effectif a été mis en place après que les États-Unis ont saisi un pétrolier sanctionné au large des côtes du Venezuela la semaine dernière, les navires chargés de millions de barils de pétrole restant dans les eaux vénézuéliennes plutôt que de risquer d'être saisis.

Depuis la saisie, les exportations de brut vénézuélien ont fortement chuté, une situation aggravée par une cyberattaque qui a mis hors service les systèmes administratifs de l'entreprise publique PDVSA cette semaine.

Si de nombreux navires ramassant du pétrole au Venezuela font l'objet de sanctions, d'autres transportant du pétrole vénézuélien et du brut en provenance d'Iran et de Russie n'ont pas été sanctionnés, et certaines sociétés, notamment la société américaine Chevron CVX.N , transportent du pétrole vénézuélien à bord de leurs propres navires autorisés.

Pour l'instant, le marché pétrolier est bien approvisionné et des millions de barils de pétrole attendent d'être déchargés sur des pétroliers au large des côtes chinoises. Si l'embargo reste en place pendant un certain temps, la perte de près d'un million de barils par jour d'approvisionnement en brut devrait faire grimper les prix du pétrole.

Deux fonctionnaires américains ont déclaré que la nouvelle politique, si elle est pleinement mise en œuvre, pourrait avoir un impact majeur sur M. Maduro.

David Goldwyn, ancien diplomate du département d'État chargé de l'énergie, a déclaré que si les exportations affectées du Venezuela ne sont pas remplacées par une augmentation de la capacité de réserve de l'OPEP, l'impact sur les prix du pétrole pourrait être de l'ordre de cinq à huit dollars le baril.

"Je m'attends à une inflation galopante et à une migration massive et immédiate du Venezuela vers les pays voisins", a déclaré M. Goldwyn.

Depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions énergétiques au Venezuela en 2019, les négociants et les raffineurs qui achètent du pétrole vénézuélien ont recours à une "flotte fantôme" de pétroliers qui dissimulent leur emplacement et à des navires sanctionnés pour avoir transporté du pétrole iranien ou russe.

La semaine dernière, plus de 30 des 80 navires se trouvant dans les eaux vénézuéliennes ou s'approchant du pays étaient sous le coup de sanctions américaines, selon les données compilées par TankerTrackers.com.

DES TENSIONS ACCRUES

La campagne de pression de Trump sur Maduro a inclus une présence militaire accrue dans la région et plus de deux douzaines de frappes militaires sur des navires dans l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes près du Venezuela, qui ont tué au moins 90 personnes. M. Trump a également déclaré que les frappes terrestres américaines sur le pays sud-américain commenceront bientôt .

M. Maduro a affirmé que le renforcement de l'armée américaine visait à le renverser et à prendre le contrôle des ressources pétrolières de la nation de l'OPEP, qui constituent les plus grandes réserves de brut au monde. Dans de vastes interviews accordées à Vanity Fair , Susie Wiles, chef de cabinet de M. Trump, a déclaré que ce dernier "veut continuer à faire exploser des bateaux jusqu'à ce que Maduro s'avoue vaincu".

Le Pentagone et les garde-côtes ont renvoyé les questions à la Maison Blanche.

L'administration Trump a officiellement désigné le Cartel des Soles du Venezuela comme une organisation terroriste étrangère, affirmant que le groupe comprend M. Maduro et d'autres hauts fonctionnaires.

M. Maduro, s'exprimant mardi avant la publication de M. Trump, a déclaré: "L'impérialisme et la droite fasciste veulent coloniser le Venezuela pour s'emparer de ses richesses en pétrole, en gaz, en or, entre autres minéraux. Nous avons juré de défendre absolument notre patrie et au Venezuela, la paix triomphera."