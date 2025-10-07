 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 944,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trump ordonne l'octroi de permis pour une route minière en Alaska, les États-Unis prennent une participation dans Trilogy Metals
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 00:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur la participation de Trilogy Metals, les mouvements d'actions, les propos de l'entreprise, les propos du groupe environnemental)

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il avait signé un décret ordonnant à son administration d'autoriser une route d'accès au district minier d'Ambler en Alaska afin de débloquer les approvisionnements nationaux en cuivre et autres minéraux.

La Maison Blanche a également annoncé un investissement de 35,6 millions de dollars dans la société canadienne Trilogy Metals TMQ.TO , l'un des promoteurs possibles de la région. Cet investissement fait du gouvernement américain un actionnaire à hauteur de 10 % de la société et comprend des bons de souscription permettant d'acquérir une participation supplémentaire de 7,5 %.

Les actions de Trilogy cotées en bourse aux États-Unis ont plus que doublé après la séance pour atteindre 4,72 dollars.

"Ce partenariat représente un vote de confiance fort dans le district minier d'Ambler et constitue une avancée majeure pour le développement minéral national qui est fondamental pour la sécurité et l'économie de l'Amérique", a déclaré Kaleb Froehlich, directeur général d'Ambler Metals, une coentreprise entre Trilogy et l'entreprise australienne South32 Limited.

Le décret de M. Trump annule le rejet par l'administration Biden d'une route de 211 miles (340 km) destinée à permettre l'exploitation minière dans la région du centre-nord de l'Alaska. En 2024, le ministère de l'intérieur de M. Biden avait invoqué des risques pour les populations de caribous et de poissons dont dépendent des dizaines de communautés autochtones pour leur subsistance.

"Il s'agit d'une mine qui aurait dû être exploitée depuis longtemps et rapporter des milliards de dollars à notre pays et fournir beaucoup d'énergie, de minéraux et tout ce dont nous parlons", a déclaré M. Trump lors d'une cérémonie de signature dans le bureau ovale.

L'agence de l'État d'Alaska qui a proposé le projet a fait appel de la décision de l'administration Biden.

Le groupe environnemental Sierra Club a déclaré que le développement dans la région nuirait aux paysages vierges qui abritent des tribus et des espèces sauvages.

"Les communautés situées le long du tracé proposé pour la route ont toujours clairement exprimé leur opposition à ce projet préjudiciable", a déclaré Athan Manuel, directeur du programme de protection des terres du Sierra Club, dans un communiqué. "Cet arrêté ignore ces voix en faveur des entreprises pollueuses."

Fusions / Acquisitions
Environnement

Valeurs associées

SOUTH32
1,660 EUR Tradegate +0,15%
SOUTH32
141,300 GBX LSE +0,50%
SOUTH32
1,8900 USD OTCBB +2,16%
TRILOGY METALS
2,930 CAD TSX +1,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre français sortant Sébastien Lecornu fait une déclaration à l'Hôtel Matignon à Paris
    France-Lecornu jette l'éponge, la balle dans le camp de Macron
    information fournie par Reuters 07.10.2025 00:44 

    Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a démissionné lundi, estimant que les conditions "n'étaient plus réunies" pour exercer sa fonction au regard, notamment, des "appétits partisans" liés à l'élection présidentielle de 2027. La balle est désormais dans ... Lire la suite

  • Gaza-Début des pourparlers en Égypte au sujet du plan de Trump
    Gaza-Début des pourparlers en Égypte au sujet du plan de Trump
    information fournie par Reuters 07.10.2025 00:44 

    par Ahmed Fahmy, Nidal al-Mughrabi et Andrew Mills Des délégations d'Israël et du Hamas ont entamé lundi des négociations indirectes en Égypte dont les États-Unis espèrent qu'elles permettront de mettre fin à la guerre à Gaza, avec au coeur de leurs échanges des ... Lire la suite

  • Wall Street finit en ordre dispersé, l'IA dope le S&P 500 et le Nasdaq
    Wall Street finit en ordre dispersé, l'IA dope le S&P 500 et le Nasdaq
    information fournie par Reuters 07.10.2025 00:34 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi alors que les investisseurs ont concentré leur attention sur les valeurs de l'intelligence artificielle (IA), avec en toile de fond un sixième jour de "shutdown". Le Nasdaq et le S&P 500

  • Un agent de la police aux frontières (CBP) à Broadview, dans l'Illinois, le 3 octobre 2025 ( AFP / OCTAVIO JONES )
    Trump menace d'utiliser l'état d'urgence pour déployer la Garde nationale
    information fournie par AFP 07.10.2025 00:16 

    Le président américain Donald Trump a intensifié lundi la pression sur l'Etat de l'Illinois et la ville de Chicago en évoquant un possible recours à l'état d'urgence pour surmonter l'opposition des autorités locales et des décisions de justice contre le déploiement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank