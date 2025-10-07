Trump ordonne l'octroi de permis pour une route minière en Alaska, les États-Unis prennent une participation dans Trilogy Metals

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il avait signé un décret ordonnant à son administration d'autoriser une route d'accès au district minier d'Ambler en Alaska afin de débloquer les approvisionnements nationaux en cuivre et autres minéraux.

La Maison Blanche a également annoncé un investissement de 35,6 millions de dollars dans la société canadienne Trilogy Metals TMQ.TO , l'un des promoteurs possibles de la région. Cet investissement fait du gouvernement américain un actionnaire à hauteur de 10 % de la société et comprend des bons de souscription permettant d'acquérir une participation supplémentaire de 7,5 %.

Les actions de Trilogy cotées en bourse aux États-Unis ont plus que doublé après la séance pour atteindre 4,72 dollars.

"Ce partenariat représente un vote de confiance fort dans le district minier d'Ambler et constitue une avancée majeure pour le développement minéral national qui est fondamental pour la sécurité et l'économie de l'Amérique", a déclaré Kaleb Froehlich, directeur général d'Ambler Metals, une coentreprise entre Trilogy et l'entreprise australienne South32 Limited.

Le décret de M. Trump annule le rejet par l'administration Biden d'une route de 211 miles (340 km) destinée à permettre l'exploitation minière dans la région du centre-nord de l'Alaska. En 2024, le ministère de l'intérieur de M. Biden avait invoqué des risques pour les populations de caribous et de poissons dont dépendent des dizaines de communautés autochtones pour leur subsistance.

"Il s'agit d'une mine qui aurait dû être exploitée depuis longtemps et rapporter des milliards de dollars à notre pays et fournir beaucoup d'énergie, de minéraux et tout ce dont nous parlons", a déclaré M. Trump lors d'une cérémonie de signature dans le bureau ovale.

L'agence de l'État d'Alaska qui a proposé le projet a fait appel de la décision de l'administration Biden.

Le groupe environnemental Sierra Club a déclaré que le développement dans la région nuirait aux paysages vierges qui abritent des tribus et des espèces sauvages.

"Les communautés situées le long du tracé proposé pour la route ont toujours clairement exprimé leur opposition à ce projet préjudiciable", a déclaré Athan Manuel, directeur du programme de protection des terres du Sierra Club, dans un communiqué. "Cet arrêté ignore ces voix en faveur des entreprises pollueuses."