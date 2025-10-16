Le réseau social Pinterest permet à ses utilisateurs de filtrer des contenus IA

Le réseau social américain Pinterest avait fait son entrée au New York Stock Exchange (NYSE) le 18 avril 2019. ( AFP / Johannes EISELE )

Le réseau social américain Pinterest permet aux utilisateurs depuis jeudi de filtrer une partie des contenus générés par intelligence artificielle (IA) et postés sur la plateforme, alors que beaucoup s'inquiètent d'une déferlante d'images IA standardisées ou médiocres.

Le groupe californien dit prendre ainsi en compte les retours de ses usagers, qui "veulent la créativité et l'inspiration qu'ils apprécient, avec le bon équilibre entre les contenus générés par des humains et par de l'IA", selon un communiqué.

Il est désormais possible de régler ses préférences pour voir, dans une catégorie donnée comme la décoration ou la mode, "moins de contenu généré par IA" parmi les photos postées sur le site. C'est le premier réseau social d'importance a offrir la possibilité pour les usagers d'écarter une partie de ces contenus.

Sollicités par l'AFP quant à une possible initiative similaire, Instagram, TikTok et YouTube n'ont pas donné suite dans l'immédiat.

Depuis le lancement de ChatGPT, en novembre 2022, les outils de création d'images IA se sont généralisés et leur précision s'est sensiblement améliorée.

Les contenus IA publiés sur les réseaux sociaux ont augmenté de manière exponentielle, une vague que certains ont qualifié de "bouillie AI" (AI slop), en référence à une production jugée sans imagination, sans créativité et assez standard.

En avril, Pinterest avait déjà systématiquement assigné un label "modifié par l'IA" à toute image retouchée par intelligence artificielle.