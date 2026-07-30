Trump ordonne des restrictions sur l'exportation de déchets de minéraux stratégiques, selon des responsables de la Maison Blanche

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* Un décret autorise le ministère du Commerce à adopter des règles interdisant les exportations vers l'étranger de batteries usagées et d'autres déchets électroniques

* Les États-Unis exportent près de 33 000 tonnes métriques de déchets électroniques par mois, selon les données du Basel Action Network

* Les entreprises du secteur de la défense doivent cesser d’acheter des minerais en provenance de Chine d’ici le 1er janvier 2027

(Ajout d'informations après le paragraphe 8 concernant la présence de l'industrie chinoise, les actions de défense des intérêts de l'industrie américaine et d'autres mesures prises par l'administration Trump) par Jacob Bogage

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret donnant aux autorités fédérales le pouvoir d’interdire les exportations de vieilles batteries et d’autres déchets électroniques contenant des minerais stratégiques, dans le cadre d’une initiative plus large visant à stimuler le recyclage national et à contrer l’emprise de la Chine sur des matériaux essentiels à la sécurité nationale, selon deux responsables de la Maison Blanche proches du dossier.

Cette décision présidentielle autorise le ministère du Commerce à édicter des règles visant à empêcher l’exportation de ce que l’on appelle les « déchets électroniques », une pratique courante.

L’administration espère acheminer ces matériaux — en particulier le tungstène et les fragments de batteries broyés, appelés « black mass » — vers des recycleurs nationaux, ont déclaré ces responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement. Les États-Unis exportent près de 33 000 tonnes métriques par mois de déchets électroniques, dont une grande partie contient du lithium et d’autres minéraux critiques pouvant être recyclés, selon les données de l’organisation environnementale Basel Action Network. Ces exportations de déchets électroniques irritent depuis longtemps le secteur américain du recyclage, qui estime que le fait de conserver ces matériaux dans le pays pour les recycler aiderait Washington à mieux atteindre ses objectifs de production de minéraux et à réduire le besoin de nouvelles mines, souvent impopulaires dans certaines communautés .

L’administration Trump a reçu des plaintes de la part des recycleurs, ont indiqué ces sources, selon lesquelles les entreprises nationales ne peuvent pas rivaliser avec leurs concurrents internationaux qui paient ces déchets à des prix supérieurs à ceux du marché.

Plusieurs recycleurs nord-américains, par exemple, ont été confrontés à des difficultés économiques au cours des 18 derniers mois, notamment Li-Cycle et Ascend Elements, qui ont toutes deux déposé le bilan. D’autres projets vont de l’avant. En Oklahoma , Blue Whale Materials et deux autres entreprises mettent en place des installations de recyclage de batteries. La Chine contrôle la grande majorité de la production de minéraux critiques, et les États-Unis dépendent de Pékin pour plus d’une douzaine des substances les plus essentielles, selon l’U.S . Geological Survey . Les États-Unis détiennent des quantités importantes de minéraux critiques dans leurs produits finis, notamment les batteries lithium-ion et les aimants, mais dépendent également fortement des importations de minéraux.

LE RECYCLAGE PEUT AMÉLIORER L'ACCÈS DES ÉTATS-UNIS AUX MINÉRAUX La Chine a utilisé sa position dominante sur le marché des minéraux comme levier économique, en limitant les exportations de terres rares et d’autres minéraux lors de tensions commerciales avec Washington. Comme la construction de nouvelles mines et d’installations de traitement peut prendre des années, l’administration Trump se tourne désormais vers une solution plus rapide: récupérer les minéraux déjà présents aux États-Unis avant qu’ils ne soient exportés et ne tombent entre les mains d’acheteurs étrangers. Selon une étude publiée ce mois-ci par Cirba Solutions, une entreprise de recyclage basée dans l’Ohio, environ 84 % des Américains seraient plus enclins à recycler leurs appareils électroniques usagés s’ils savaient que cela contribuerait à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des approvisionnements minéraux étrangers. L’industrie de la défense et d’autres fabricants ne sont plus qu’à quelques mois de l’échéance du 1er janvier 2027 prévue par la réglementation fédérale pour cesser d’acheter des minerais en provenance de Chine. Les enjeux sont particulièrement importants pour le tungstène. Les États-Unis n’ont plus exploité commercialement de tungstène depuis 2015 , et l’offre mondiale reste dominée par la production et les exportations chinoises, ce qui fait des déchets l’une des seules sources nationales de ce métal, utilisé dans les munitions et autres armes. Amermin, une entreprise privée de recyclage, a déclaré dans une lettredatée de mars adressée au secrétaire au Commerce Howard Lutnick que les exportations de tungstène représentaient « un risque inacceptable pour la préparation industrielle et militaire américaine ». Ce décret s’inscrit dans la lignée d’une série de mesures prises cette année visant à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement en minerais contrôlées par la Chine. En janvier, Donald Trump avait publié une proclamation à la suite d’une enquête commerciale au cours de laquelle le ministère du Commerce avait conclu que les importations de minéraux critiques transformés et de leurs produits dérivés menaçaient la sécurité nationale des États-Unis. Le 20 juillet, il a signé un autre décret rendant plus difficile pour les sous-traitants du secteur de la défense d’obtenir des dérogations leur permettant d’acheter des minéraux critiques auprès de fournisseurs étrangers interdits.