Trump nomme un pilote d'American Airlines au NTSB

Le président Donald Trump nomme un pilote et un responsable de la sécurité d'American Airlines AAL.O pour siéger au Conseil national de la sécurité des transports, selon les archives du Sénat.

John DeLeeuw, directeur général de la sécurité et de l'efficacité chez American Airlines et commandant de bord d'un Boeing 787, a été nommé pour occuper le siège d'Alvin Brown, qui a été démis de ses fonctions par la Maison Blanche en mai .