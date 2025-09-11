 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump nomme un pilote d'American Airlines au NTSB
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump nomme un pilote et un responsable de la sécurité d'American Airlines AAL.O pour siéger au Conseil national de la sécurité des transports, selon les archives du Sénat.

John DeLeeuw, directeur général de la sécurité et de l'efficacité chez American Airlines et commandant de bord d'un Boeing 787, a été nommé pour occuper le siège d'Alvin Brown, qui a été démis de ses fonctions par la Maison Blanche en mai .

