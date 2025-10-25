Trump nomme Michael Selig à la présidence de la CFTC ; Michael Selig vise à faire des États-Unis la capitale des cryptomonnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec de nouvelles sources, ajout de citations de Sacks et Selig)

Le président américain Donald Trump a choisi Michael Selig pour présider la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) , ont déclaré samedi un responsable de l'administration et Michael Selig lui-même.

Michael Selig est l'avocat principal du groupe de travail sur les cryptomonnaies de la CFTC et a travaillé avec le président de la Securities and Exchange Commission, Paul Atkins.

Michael Selig et David Sacks, le tsar de la Maison Blanche chargé de l'intelligence artificielle et de la cryptographie, ont tous deux confirmé la sélection dans des messages distincts sur X.

David Sacks a fait l'éloge de Michael Selig, qui "connaît très bien les marchés financiers et se passionne pour la modernisation de notre approche réglementaire afin de maintenir la compétitivité de l'Amérique à l'ère des actifs numériques"

Michael Selig, dans son message sur X, a déclaré qu'il"travaillerait sans relâche pour faciliter le bon fonctionnement des marchés des matières premières, promouvoir la liberté, la concurrence et l'innovation, et aider le président à faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies"

La CFTC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le choix de Michael Selig comme président de la CFTC a d'abord été rapporté par Bloomberg News.

Ce choix intervient alors que le secteur des actifs numériques, qui a été confronté à des pressions réglementaires, occupe le devant de la scène sous l'administration Trump avec une nouvelle législation.

La loi GENIUS, adoptée plus tôt dans l'année, et la loi CLARITY - qui vise à établir un cadre réglementaire pour les actifs numériques - ont été bien accueillies par les investisseurs du secteur.

Donald Trump a fait part de son soutien aux crypto-monnaies et a promis, lors de ses campagnes, de faire de l'Amérique la capitale mondiale des crypto-monnaies s'il était élu.

Les crypto-monnaies sont devenues un thème récurrent dans l'empire commercial de la famille Trump, y compris le propriétaire de Truth Social, Trump Media & Technology Group

DJT.O ; DT Marks DEFI LLC, une entité liée à la famille Trump qui détient près de 38% des capitaux propres de la société qui contrôle la crypto-entreprise World Liberty Financial ; et les mèmes coins lancés à la fois par Donald Trump et la première dame Melania Trump.

Donald Trump avait initialement nommé Brian Quintenz à la présidence de la CFTC, mais sa nomination a été bloquée à la suite de l'opposition de Tyler Winklevoss, cofondateur de la bourse de crypto-monnaies Gemini GEMI.O , récemment cotée en bourse. Brian Quintenz, un républicain qui a déjà été commissaire à la CFTC, a accusé Tyler Winklevoss d'avoir fait pression sur la Maison-Blanche pour bloquer sa nomination.

La CFTC est généralement dirigée par un groupe bipartisan de cinq commissaires. Le président a toujours nommé des commissaires issus des deux partis.

Michael Selig travaille à la CFTC depuis mars 2025. Il était auparavant associé du cabinet d'avocats international Willkie Farr & Gallagher.