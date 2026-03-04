 Aller au contenu principal
Trump nomme Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale
04/03/2026

Donald Trump a officiellement nommé Kevin Warsh au poste de président de la Réserve fédérale, selon un communiqué de la Maison Blanche. Si le Sénat confirme cette nomination, l'ancien gouverneur de la Fed succédera à Jerome Powell pour un mandat de quatre ans.

La nomination a été transmise au Sénat plus d'un mois après l'annonce publique de ce choix par le président. Le processus de confirmation pourrait toutefois rencontrer des obstacles. Le sénateur républicain Thom Tillis a indiqué qu'il bloquerait l'examen de la nomination tant qu'une enquête pénale fédérale visant Jerome Powell ne serait pas abandonnée.

Cette enquête porte notamment sur le projet de rénovation du siège de la Réserve fédérale à Washington, estimé à 2,5 milliards de dollars, ainsi que sur le témoignage de Jerome Powell devant le Sénat à propos de ce chantier. Le président de la Fed affirme que cette procédure découle des tensions avec Donald Trump sur la politique monétaire. Parallèlement, la Cour suprême doit encore se prononcer sur une affaire distincte concernant la tentative du président de révoquer la gouverneure Lisa Cook.

Banques centrales
FED
