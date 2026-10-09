Trump nomme Katie Zacharia au poste d'attachée de presse de la Maison Blanche

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(Mises à jour concernant Trump aux paragraphes 1 à 3)

par Jasper Ward

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi avoir nommé Katie Zacharia, conseillère en communication pour sa plateforme Truth Social, au poste d'attachée de presse de la Maison Blanche , suite au départ de Karoline Leavitt en août.

Il a déclaré que Mme Zacharia avait "un soutien irréprochable et qu’elle avait toujours été une alliée loyale et brillante".

"Je suis convaincu que Katie obtiendra d’excellents résultats pour notre pays en tant que prochaine attachée de presse de la Maison Blanche, car elle jouit du respect des médias, du peuple américain et de mon administration, et qu’elle travaillera à merveille avec eux", a écrit Trump sur Truth Social.

C'est le New York Times qui a été le premier à annoncer la nouvelle de sa nomination.

Cette nomination placerait Katie Zacharia au cœur de la stratégie de communication de la Maison Blanche dans la dernière ligne droite avant les élections de mi-mandat du mois prochain , lors desquelles le programme de Donald Trump et le contrôle du Congrès par son parti seront soumis au vote des électeurs.

La cote de popularité de Trump est tombée à 32% — le niveau le plus bas de sa carrière politique —, ses collègues républicains lui reprochant sa gestion du coût de la vie et de la guerre contre l’Iran , selon un récent sondage Reuters/Ipsos .

La nomination de Zacharia souligne les liens étroits entre l’administration Trump et l’ensemble de son dispositif politique et médiatique. Elle intervient après que Trump Media a révélé en juillet qu’il offrirait, moyennant finance, aux banques et aux sociétés de courtage "l’accès le plus rapide" aux publications provenant de comptes influents sur Truth Social, tels que celui du président, dont les messages font souvent bouger les marchés mondiaux.

Selon sa page LinkedIn, Mme Zacharia occupe depuis juin le poste de conseillère principale en communication pour Truth Social, la plateforme de réseaux sociaux du président républicain, ainsi que pour le Trump Media & Technology Group

DJT.O .

Elle a brièvement occupé le poste de porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure avant de quitter ses fonctions en mars.

Mme Zacharia, avocate qui intervient régulièrement sur les chaînes conservatrices Fox News et Newsmax, a auparavant travaillé comme conseillère juridique pour Fix California, un groupe conservateur qui vise à lutter contre ce qu’il décrit comme "l’emprise de la gauche" sur la politique de l’État. Ce groupe a été fondé par Richard Grenell, qui a été envoyé spécial de Donald Trump au Venezuela, ainsi que président par intérim et directeur exécutif du Kennedy Center à Washington.

Zacharia a effectué un stage à la Maison Blanche sous l’administration du président George W. Bush.