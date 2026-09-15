Trump nomme Catherine Eschbach, conseillère juridique par intérim de l'EEOC, au poste de conseillère juridique à titre permanent

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par Daniel Wiessner

Le président Donald Trump a nommé Catherine Eschbach, ancienne associée du cabinet Morgan, Lewis & Bockius et actuellement conseillère juridique par intérim de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), pour occuper ce poste au sein de l'agence de lutte contre la discrimination pour un mandat complet.

La Maison Blanche a déclaré lundi soir qu’elle avait transmis au Sénat une liste de nominations en vue de leur confirmation, parmi lesquelles figure Mme Eschbach qui, en tant que conseillère juridique, continuera à diriger des centaines d’avocats chargés d’ enquêter sur les plaintes des salariés, de négocier des accords à l’amiable et de poursuivre les employeurs pour discrimination.

Mme Eschbach a travaillé chez Morgan Lewis pendant environ six ans avant de rejoindre l’administration Trump et a représenté SpaceX , Amazon.com, Comcast et Walgreens dans le cadre de recours contre des mesures coercitives prises par le gouvernement .

Elle a été nommée à l’EEOC au poste de conseillère juridique adjointe principale l’année dernière, après avoir brièvement occupé le poste de directrice du Bureau des programmes de conformité des contrats fédéraux (OFCCP) du ministère américain du Travail, chargé de faire respecter les dispositions anti-discrimination dans les contrats fédéraux.

Mme Eschbach a pris la tête de ce bureau après que Donald Trump a abrogé un décret des années 1960 qui obligeait les prestataires fédéraux à mettre en œuvre des mesures positives pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail, et qui était au cœur des efforts de mise en application de ce bureau depuis des décennies.

Mme Eschbach a également soutenu les efforts interinstitutionnels visant à supprimer les programmes en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, selon l’EEOC . Donald Trump s’est montré critique à l’égard de ces programmes et a pris des mesures pour les éliminer non seulement du secteur public, mais aussi du secteur privé, de l’éducation, de la santé et d’autres domaines.

La présidente de l’EEOC, Andrea Lucas, nommée par Trump, a pris des mesures pour restreindre les programmes de diversité sur le lieu de travail , notamment en lançant une enquête sur les politiques DEI au sein de grands cabinets d’avocats et en avertissant les employeurs que de nombreuses politiques courantes sur le lieu de travail pourraient être illégales.

L’année dernière, Trump avait nommé M. Carter Crow , associé et responsable mondial du droit du travail et de l’emploi chez Norton Rose Fulbright, au poste de conseiller juridique de l’EEOC, mais il a retiré cette nomination en avril. La Maison Blanche n’avait pas donné de raison à l’époque.

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