Trump mise sur la désescalade au Moyen-Orient et rassure les marchés

Une heure et demie avant la cloche, les futures sur indices montrent que le Nasdaq-100 devrait progresser de 1,4% à l'ouverture de Wall Street, devant le S&P 500 ( 0,8%) et le Dow Jones ( 0,3%). Donald Trump a fait savoir qu'il tablait sur une issue pacifique et rapide au conflit qui oppose Tel-Aviv et Téhéran. Ce potentiel apaisement des tensions géopolitiques, combiné au recul des cours du pétrole, semble dans l'immédiat favoriser le retour de l'appétit pour le risque, soutenant ainsi le rebond attendu des indices américains à l'ouverture. Ces derniers devraient en outre profiter de quelques achats à bon compte après leur lourd repli de vendredi.

Début de semaine sur les chapeaux de roue pour les marchés américains. Vendredi, les indices avaient lourdement chuté, plombés par le trou d'air sur les semi-conducteurs (-10%), ainsi que par les bons chiffres de l'emploi américain, ce qui renforce la probabilité d'une hausse des taux de la Fed la semaine à court terme.

Goldman Sachs juge toutefois un tel scénario "peu probable", même si la banque reconnaît que l'hypothèse est désormais "légèrement plus crédible compte tenu du ton plus restrictif adopté par la Fed et de la résilience de l'activité économique". L'établissement estime néanmoins que les tensions inflationnistes ne semblent pas se diffuser à l'ensemble de l'économie et annonce repousser à juin et décembre 2027 les deux dernières baisses de taux prévues dans son scénario pour la Réserve fédérale américaine (Fed).

Evoquant le fort repli de Wall Street de vendredi, Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, rappelle ce matin que "seulement cinq des onze secteurs qui composent la Bourse américaine ont résisté : les financières, les biens de consommation de base, les services aux collectivités, l'immobilier et la santé".

Proche-Orient sous surveillance

Sur le front géopolitique, c'est la situation au Proche-Orient qui accapare l'attention des marchés avec la recrudescence, ces dernières heures, des hostilités entre Tel-Aviv et Téhéran. Peu après midi (heure de Paris), Donald Trump a tenté de rassurer les investisseurs en évoquant une possible désescalade.

"Israël et l'Iran souhaitent un cessez-le-feu immédiat ! Les négociations finales sur la paix sont en cours, malgré les obstacles que pourraient être l'ignorance ou la bêtise. Le blocus restera en place, pleinement opérationnel, jusqu'à la conclusion d'un accord final", a-t-il souligné sur Truth Social.

Cette déclaration a entraîné une nette détente des cours de l'or noir, qui évoluaient en forte hausse plus tôt dans la séance sur fond de craintes d'une aggravation du conflit. En début d'après-midi, le WTI cède désormais 1%, à 91,8 USD le baril, tandis que le Brent lâche lui aussi 1%, à 94,5 USD.

SpaceX en ligne de mire

Du côté des marchés, les intervenants ont les yeux rivés sur SpaceX en attendant la mise en orbite boursière de la compagnie muskienne. "L'ampleur des capitaux qui pourraient être mobilisés ne doit pas être sous-estimée. Certains fonds pourraient vendre temporairement une partie de leurs positions liées au secteur technologique afin de participer à l'opération", analyse-t-on chez Pictet AM.

Faut-il s'inquiéter pour autant ? "Non. La phase haussière portée par l'engouement pour l'IA était depuis longtemps mûre pour une correction significative", poursuit Christopher Dembik. Pour lui, la correction en cours est donc "plutôt saine" et devrait permettre au marché haussier de retrouver de l'élan une fois terminée.

L'agenda macroéconomique est vide aujourd'hui. Il faudra attendre demain pour prendre connaissance de la balance commerciale américaine ou encore des ventes de logements aux Etats-Unis.

En attendant, le dollar recule de 0,25% face à la monnaie unique, autour de 0,866 EUR. Enfin, sur le compartiment obligataire, le rendement des T-Bonds à 10 ans est stable autour de 4,54%.