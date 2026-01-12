Trump met en garde les sociétés de cartes de crédit contre le plafonnement des taux d'intérêt le 20 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les sociétés de cartes de crédit enfreindraient la loi si elles ne se conformaient pas à sa demande de plafonnement des taux d'intérêt à 10 % d'ici le 20 janvier, même si les observateurs juridiques et financiers ont déclaré qu'une telle mesure nécessiterait une nouvelle législation du Congrès pour entrer en vigueur.