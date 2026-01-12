 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump met en garde les sociétés de cartes de crédit contre le plafonnement des taux d'intérêt le 20 janvier
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 02:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les sociétés de cartes de crédit enfreindraient la loi si elles ne se conformaient pas à sa demande de plafonnement des taux d'intérêt à 10 % d'ici le 20 janvier, même si les observateurs juridiques et financiers ont déclaré qu'une telle mesure nécessiterait une nouvelle législation du Congrès pour entrer en vigueur.

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
375,630 USD NYSE -1,89%
CAPITAL ONE FINL
249,180 USD NYSE -2,47%
MASTERCARD RG-A
575,400 USD NYSE -0,76%
VISA RG-A
349,770 USD NYSE -0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank