Trump menace le Canada de droits de douane sur les avions et de retrait de certification au sujet des certifications de Gulfstream

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump menace d'imposer des droits de douane de 50 % sur d'autres avions fabriqués au Canada

La FAA ne semble pas avoir l'autorité légale de révoquer la certification pour des raisons économiques plutôt que pour des raisons de sécurité

Plus de 5 000 avions fabriqués au Canada sont immatriculés aux États-Unis - Cirium

(Ajout de la déclaration de Bombardier au paragraphe 6 et des commentaires des analystes aux paragraphes 9 à 11) par David Shepardson et Allison Lampert

Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis retiraient la certification des avions d'affaires Bombardier Global Express et a menacé d'imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que l'organisme de réglementation du pays certifie un certain nombre d'avions produits par le rival américain Gulfstream.

"Si, pour quelque raison que ce soit, cette situation n'est pas immédiatement corrigée, je vais imposer au Canada des droits de douane de 50 % sur tous les avions vendus aux États-Unis d'Amérique", a déclaré M. Trump à propos du processus de certification de Gulfstream dans un message publié sur Truth Social.

Cette déclaration s'inscrit dans un contexte de tensions plus vives entre les deux pays voisins, après que le Premier ministre canadien Mark Carney, citant la politique commerciale des États-Unis, a exhorté la semaine dernière les nations à accepter la fin de l'ordre mondial fondé sur des règles dont Washington s'était fait autrefois le champion.

M. Trump a également déclaré qu'il "décertifiait les Bombardier Global Express et tous les avions fabriqués au Canada" jusqu'à ce que les avions Gulfstream soient certifiés.

Cette menace, si elle était mise à exécution, aurait un impact considérable sur les transporteurs américains comme American Airlines AAL.O et Delta Air Lines DAL.N , qui utilisent des avions fabriqués au Canada pour un grand nombre de leurs services régionaux.

"Nous avons pris note du message du président des États-Unis sur les médias sociaux et sommes en contact avec le gouvernement canadien", a déclaré Bombardier BBDb.TO dans un communiqué. "Nous espérons que ce problème sera rapidement résolu afin d'éviter un impact significatif sur le trafic aérien et le public voyageur."

Delta n'a pas souhaité faire de commentaire. American Airlines, Gulfstream, détenue par General Dynamics GD.N , et le bureau de M. Carney n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les responsables des compagnies aériennes ont déclaré que si les États-Unis pouvaient retirer leur certification à des avions pour des raisons économiques, cela donnerait à d'autres pays une arme puissante et pourrait mettre en péril l'ensemble du système aéronautique.

"Mélanger les questions de sécurité avec la politique et les griefs est une très mauvaise idée", a déclaré Richard Aboulafia, directeur général de la société américaine de conseil en gestion aérospatiale AeroDynamic Advisory.

L'immobilisation des jets régionaux canadiens aurait également un impact plus important sur les États ruraux à tendance conservatrice, a-t-il ajouté.

"Beaucoup de petites communautés seraient coupées du monde assez rapidement", a déclaré M. Aboulafia. "De nombreux centres n'obtiendraient pas les correspondances dont ils dépendent."

PLUS DE 5 000 AVIONS CANADIENS AUX ÉTATS-UNIS

Bombardier exploite plusieurs centres de service aux États-Unis et possède un site à Wichita, au Kansas, où il développe ses activités de défense. Les États-Unis constituent le plus grand marché mondial de l'aviation d'affaires et l'entreprise canadienne y emploie environ 3 000 personnes.

Il n'était pas clair quels avions autres que les gros porteurs Global de Bombardier seraient concernés par l'augmentation des droits de douane décidée par M. Trump, y compris les avions commerciaux A220 d'Airbus AIR.PA fabriqués au Canada. La plupart des A220 exploités par les transporteurs américains sont produits sur une ligne de production d'Airbus à Mobile, en Alabama.

FlightRadar24 a déclaré sur X qu'il y avait plus de 400 avions fabriqués au Canada opérant vers et depuis les aéroports américains à environ 01h00 GMT vendredi.

Le fournisseur de données Cirium a déclaré qu'il y avait 150 avions Global Express en service enregistrés aux États-Unis, exploités par 115 opérateurs et 5 425 avions de différents types fabriqués au Canada en service enregistrés aux États-Unis, y compris des avions à fuselage étroit, des jets régionaux et des hélicoptères.

M. Trump a déclaré que le Canada avait refusé de certifier les jets Gulfstream 500, 600, 700 et 800. En avril, la Federal Aviation Administration et l'Agence européenne de la sécurité aérienne ont certifié le jet Gulfstream G800. Transport Canada, qui est responsable de la certification au Canada, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

On ne sait pas exactement comment M. Trump allait annuler la certification des avions, puisque cette tâche incombe à l'Administration fédérale de l'aviation, mais il a déjà fait des déclarations similaires par le passé, qui ont finalement été mises en œuvre, souvent avec des dérogations, par les agences concernées.

Il ne semble pas que la FAA soit légalement habilitée à retirer la certification des avions pour des raisons économiques, puisqu'elle ne peut le faire que pour des raisons de sécurité, conformément à la réglementation en vigueur. La FAA s'est refusée à tout commentaire immédiat.

PROCESSUS DE CERTIFICATION

Selon les règles de l'aviation mondiale, le pays où un avion est conçu - les États-Unis dans le cas de Gulfstream - est responsable de la certification primaire, connue sous le nom de certificat de type, qui garantit la sécurité de l'appareil.

En décembre, la FAA a certifié l'avion d'affaires Global 8000 de Bombardier, l'avion civil le plus rapide au monde depuis le Concorde, avec une vitesse maximale de Mach 0,95, soit environ 729 mph (1 173 kph). Il a été initialement certifié par Transports Canada le 5 novembre. Les autres pays valident généralement la décision du régulateur principal, autorisant l'avion à pénétrer dans leur espace aérien, mais ont le droit de refuser ou de demander des données supplémentaires. Suite à la crise du Boeing BA.N 737 MAX, les régulateurs européens ont retardé l'approbation de certaines décisions de certification américaines et ont insisté pour que de nouvelles modifications soient apportées à la conception de l'avion, ce qui a provoqué des tensions avec la FAA.

En raison des droits de douane américains sur les principales importations canadiennes, M. Carney s'efforce de diversifier les échanges commerciaux en s'éloignant des États-Unis, qui absorbent environ 70 % de l'ensemble des exportations canadiennes en vertu de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.