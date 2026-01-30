Zone euro: Le taux de chômage diminue légèrement à 6,2% en décembre

Le drapeau de l'Union européenne (UE) à la Chancellerie à Berlin
Le taux de chômage dans la zone euro a légèrement baissé à 6,2% de la population active en décembre, tandis que les attentes tablaient sur une stabilité, montrent les données officielles publiées vendredi par Eurostat.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,3%, après le même chiffre en novembre.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
