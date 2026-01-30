 Aller au contenu principal
Zone euro: Le taux de chômage diminue légèrement à 6,2% en décembre
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 11:24

Le drapeau de l'Union européenne (UE) à la Chancellerie à Berlin

Le taux ‍de chômage dans la zone ‌euro a légèrement baissé à ​6,2% de ⁠la population active en décembre, ⁠tandis ‍que les ⁠attentes tablaient sur une stabilité, ​montrent les données officielles publiées ⁠vendredi par ​Eurostat.

Les économistes interrogés ​par ​Reuters tablaient sur ​un ⁠taux de chômage à 6,3%, après ‌le même chiffre en novembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin ‌Turpin)

