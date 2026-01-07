 Aller au contenu principal
Trump menace de réduire les contrats gouvernementaux de Raytheon en raison des rachats d'actions
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 22:16

Le président américain Donald Trump a critiqué mercredi l'entreprise de défense Raytheon RTX.N pour ce qu'il a appelé la lenteur de la réponse de l'entreprise aux demandes de l'armée américaine et a menacé de réduire ses contrats avec le gouvernement si l'entreprise ne limitait pas les rachats d'actions.

"Si Raytheon veut continuer à travailler avec le gouvernement des États-Unis, elle ne sera en aucun cas autorisée à procéder à de nouveaux rachats d'actions, où elle a dépensé des dizaines de milliards de dollars, jusqu'à ce qu'elle soit capable de se ressaisir", a écrit Donald Trump sur les médias sociaux.

"J'ai été informé par le ministère de la Guerre que l'entreprise de défense Raytheon a été la moins réactive aux besoins du ministère de la Guerre."

