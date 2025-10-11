Trump menace de contrôler les exportations de pièces de Boeing en réponse à la Chine

(Ajout de détails sur les commandes de Boeing à la Chine paragraphes 3,4)

Les États-Unis pourraient imposer des contrôles à l'exportation sur les pièces d'avion de Boeing BA.N dans le cadre de la réponse de Washington aux limites d'exportation chinoises sur les minéraux de terres rares, a déclaré vendredi le président Donald Trump.

"Nous avons beaucoup de choses, y compris une chose importante: l'avion. Ils (la Chine) ont beaucoup d'avions Boeing, et ils ont besoin de pièces détachées, et beaucoup d'autres choses comme ça", a déclaré Donald Trump aux journalistes à la Maison Blanche, lorsqu'on lui a demandé sur quels articles les États-Unis pourraient imposer des contrôles à l'exportation.

Les compagnies aériennes chinoises ont commandé au moins 222 avions Boeing, selon Cirium, une société d'analyse aéronautique.

Le pays compte 1 855 avions Boeing en service. La grande majorité des avions en commande et en service sont les populaires monocouloirs 737 de Boeing.