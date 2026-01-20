Trump menace d'imposer des droits de douane de 200 % sur les vins français pour que Macron rejoigne le Conseil de la Paix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Selon une source, M. Macron a l'intention de décliner l'invitation

*

L'initiative de M. Trump avait l'intention d'aborder la situation à Gaza et de s'étendre à d'autres conflits

*

Les États-Unis sont le plus grand marché pour les vins et spiritueux français

(Ajout d'un commentaire de l'industrie française des vins et spiritueux aux paragraphes 13 et 14) par Nandita Bose et Bo Erickson

Le président américain Donald Trump a menacé de frapper les vins et champagnes français de droits de douane de 200 % dans un effort apparent pour cajoler le président français Emmanuel Macron afin qu'il rejoigne son initiative "Board of Peace" visant à résoudre les conflits mondiaux.

L'initiative de M. Trump, qui commencerait par aborder la situation à Gaza avant de s'étendre à d'autres conflits, soulève des questions sur le rôle des Nations unies et une source proche de M. Macron a déclaré que le président français avait l'intention de décliner l'invitation à s'y joindre.

Interrogé sur la position de M. Macron, M. Trump a déclaré: "A-t-il dit cela? Eh bien, personne ne veut de lui parce qu'il quittera ses fonctions très bientôt."

"Je vais imposer des droits de douane de 200 % sur ses vins et champagnes, et il se joindra à nous, mais il n'est pas obligé de le faire", a déclaré M. Trump.

LA MENACE DE DROITS DE DOUANE SUR LE VIN FAIT PARTIE D'UNE SALVE PLUS LARGE CONTRE L'UE

M. Macron doit se rendre à Davos pour la journée de mardi, avant un retour programmé à Paris dans la soirée. Des collaborateurs de l'Élysée ont déclaré qu'il n'était pas prévu de prolonger son séjour jusqu'à mercredi, date de l'arrivée de M. Trump dans la station de montagne suisse.

Dans une autre attaque contre le dirigeant français, M. Trump a publié un message privé de M. Macron dans lequel il disait ne pas comprendre les actions de M. Trump concernant le Groenland . La France organise une élection pour élire le successeur de M. Macron en 2027.

Les vins et spiritueux exportés de l'Union européenne vers les États-Unis sont actuellement frappés d'un droit de douane de 15 %, un taux que les Français ont fait de gros efforts pour réduire à zéro depuis que M. Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont conclu un accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne en Écosse l'été dernier.

Les États-Unis sont le plus grand marché pour les vins et spiritueux français, avec des expéditions représentant 3,8 milliards d'euros en 2024.

"Le fait que les menaces se multiplient va rendre l'industrie plus difficile d'investir dans ce secteur, et les entreprises auront plus de mal à prendre des décisions pour leurs propres investissements", a déclaré Laurence Whyatt, responsable de la recherche sur les boissons européennes chez Barclays.

"Elles devront être plus réservées, conserver des réserves de trésorerie, ne pas investir, parce qu'elles doivent être en mesure de surmonter les tempêtes lorsqu'elles se présenteront."

Les actions du conglomérat de luxe LVMH LVMH.PA , qui possède de grands producteurs de champagne, dont Moet & Chandon, étaient en baisse de 2 % dans les premiers échanges.

"Ces déclarations du président des États-Unis doivent être prises au sérieux, mais avec sang-froid", a déclaré Gabriel Picard, président de la FEVS, le lobby français des exportations de vins et spiritueux, dans un communiqué.

La question doit être traitée au niveau européen, de manière unie et coordonnée, a déclaré l'association.

L'industrie française des vins et spiritueux a subi une baisse de 20 à 25 % de ses activités aux Etats-Unis au cours du second semestre de l'année dernière suite aux mesures tarifaires précédentes, M. Picard avait déclaré à Reuters lundi, avant la dernière menace.

Un collaborateur de M. Macron a déclaré que l'Élysée avait pris note des remarques de M. Trump et souligné que les menaces tarifaires visant à influencer la politique étrangère d'un tiers étaient inacceptables.

LES MENACES DE TRUMP SONT "BRUTALES", SELON LA MINISTRE DE L'AGRICULTURE

Les Européens envisagent une riposte tarifaire de 93 milliards d'euros , voire le recours à l'« instrument anti-coercition » de l'Union européenne pour riposter à une autre menace d'augmentation des droits de douane à l'encontre d'un groupe d'États européens au sujet du Groenland.

"C'est brutal, c'est conçu pour nous briser, c'est un outil de chantage. Tout cela est scandaleux", a déclaré Annie Genevard, ministre française de l'agriculture, à la chaîne d'information TF1.

"Nous avons les outils, les Européens doivent prendre leurs responsabilités. Nous ne pouvons pas permettre une telle escalade."

M. Trump a déjà menacé d'imposer des droits de douane de 200 % sur le vin et d'autres boissons alcoolisées importés de l'Union européenne auparavant, notamment en mars dernier, alors que les tensions commerciales transatlantiques s'intensifiaient. Les gouvernements ont réagi avec prudence à l'invitation de M. Trump à créer un Conseil de la paix, un projet qui, selon des diplomates, pourrait nuire au travail des Nations unies.

Un projet de charte envoyé à environ 60 pays par l'administration américaine appelle les membres à contribuer à hauteur d'un milliard de dollars en espèces s'ils veulent que leur adhésion dure plus de trois ans, selon le document vu par Reuters.