Trump menace d'imposer des droits de douane de 100% sur les vins français

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi que les États-Unis "n'allaient pas avoir d'autre choix" que d'imposer des droits de douane de 100% sur le vin français si Paris ne supprimait pas sa taxe numérique sur les géants américains de la technologie, selon le New York Post.

Le chef d'État américain a dit avoir adressé cet avertissement directement au président français Emmanuel Macron, exigeant qu'il supprime la taxe de 3% sur les entreprises "tech" américaines.

Les responsables de la Maison Blanche et de l'Élysée n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Donald Trump a déjà menacé par le passé d'imposer des tarifs douaniers de 200% sur l'alcool, qui figure parmi la principale exportation de l'Union européenne (UE) vers les États-Unis, notamment en janvier dernier et en mars 2025, dans des moments de crispation des tensions commerciales entre les deux blocs.

Les vins et spiritueux sont actuellement soumis à un droit de douane de 15 % – un taux que la partie s'efforce de ramener à zéro depuis que Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont conclu un accord commercial entre les États-Unis et l'UE en Écosse l'été dernier.

Donald Trump sera accueilli lundi après-midi par le président français Emmanuel Macron dans le cadre du sommet du G7organisé à Evian-les-Bains (Haute-Savoie). Les deux dirigeants dîneront également ensemble au château de Versailles mercredi.

(Rédigé par Chandni Shah à Bangalore; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)