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Trump Media nomme Kevin McGurn directeur général par intérim
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 23:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe Trump Media & Technology

DJT.O , connu pour sa plateforme Truth Social, a nommé mardi Kevin McGurn au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat.

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