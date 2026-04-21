Trump Media nomme Kevin McGurn directeur général par intérim

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Le groupe Trump Media & Technology

DJT.O , connu pour sa plateforme Truth Social, a nommé mardi Kevin McGurn au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat.