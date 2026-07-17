Trump Media lance "Truth API", un accès payant et ultrarapide aux publications de Trump

Le groupe de médias de Donald Trump va commercialiser à partir du 1er août un flux de données réservé aux banques et aux sociétés de trading, pour leur proposer un accès "le plus rapide" aux messages des comptes les plus influents de Truth Social, et surtout à celui du Président des USA.

Baptisé "Truth API", le produit transmettra les publications des dix comptes les plus influents à une vitesse nettement supérieure à une notification push classique. L'objectif est d'attirer les sociétés "les plus impactées par le coût d'un retard d'information", notamment les firmes de trading algorithmique.

L'initiative marque la première incursion du groupe dans l'octroi de licences de données et ouvre une nouvelle source de revenus, alors que ses activités médiatiques sont à la peine. Les publications de Donald Trump sur Truth Social secouent régulièrement les marchés. Cette offre commerciale soulève de nombreuses questions en matière de conflit d'intérêts, même si la course à la vitesse de l'accès à l'information est déjà largement monétisée dans le monde de la finance.