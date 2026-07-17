 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump Media lance "Truth API", un accès payant et ultrarapide aux publications de Trump
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 09:24

Le groupe de médias de Donald Trump va commercialiser à partir du 1er août un flux de données réservé aux banques et aux sociétés de trading, pour leur proposer un accès "le plus rapide" aux messages des comptes les plus influents de Truth Social, et surtout à celui du Président des USA.

Baptisé "Truth API", le produit transmettra les publications des dix comptes les plus influents à une vitesse nettement supérieure à une notification push classique. L'objectif est d'attirer les sociétés "les plus impactées par le coût d'un retard d'information", notamment les firmes de trading algorithmique.

L'initiative marque la première incursion du groupe dans l'octroi de licences de données et ouvre une nouvelle source de revenus, alors que ses activités médiatiques sont à la peine. Les publications de Donald Trump sur Truth Social secouent régulièrement les marchés. Cette offre commerciale soulève de nombreuses questions en matière de conflit d'intérêts, même si la course à la vitesse de l'accès à l'information est déjà largement monétisée dans le monde de la finance.

Valeurs associées

TRUMP MEDIA RG-A
9,6300 USD NASDAQ +0,63%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trench-coat Burberry
    Burberry: Les ventes aux USA compensent l'impact de la guerre en Iran sur l'Europe au T1
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Burberry ‌a affiché vendredi une croissance du chiffre ​d'affaires conforme aux attentes des analystes au premier trimestre grâce à une forte consommation aux ​États-Unis, le groupe soulignant que le conflit au Moyen-Orient ​avait pesé sur les ⁠dépenses touristiques ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse sur les résultats
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge en début de séance vendredi, les publications de résultats ​étant plombées par la situation au Moyen-Orient, alors que la réunion de politique monétaire de Francfort approche. À Paris, le CAC 40 perd 0,51% ... Lire la suite

  • L'illustration montre le logo Volvo
    Volvo Cars enregistre une baisse du bénéfice au T2
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Volvo Cars ‌a fait état vendredi d'une baisse de son bénéfice au ​deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, mais espère accélérer sa reprise avec les livraisons du ​nouveau modèle électrique EX60 dans les mois à venir. Le constructeur automobile ... Lire la suite

  • Une image rendue publique le 15 juillet par la marine américaine montre des appareils militaires volant en formation au-dessus du porte-avions George HW Bush en mer d'Arabie ( US NAVY / - )
    Nouveaux bombardements en Iran, davantage d'alliés des Etats-Unis visés
    information fournie par AFP 17.07.2026 09:30 

    Les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour la sixième nuit consécutive vendredi et Téhéran les a accusés d'avoir fait des victimes en visant des infrastructures civiles, tandis que plusieurs pays alliés de Washington au Moyen-Orient ont dit avoir été ciblés par des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,18 -0,66%
Pétrole Brent
84,5 -0,42%
CAC 40
8 345,84 -0,38%
KALRAY
7,48 -4,10%
SOITEC
85,76 -4,90%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank