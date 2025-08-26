Trump Media et Crypto.com lancent une société de trésorerie en cryptomonnaies par le biais d'un accord SPAC

Trump Media & Technology Group et Crypto.com ont déclaré qu'ils allaient former une société qui poursuivra une stratégie de type trésor pour accumuler les jetons natifs de la plateforme de crypto-monnaie , cimentant les liens du président américain avec l'industrie.

Plusieurs sociétés de crypto-monnaies en devenir doublent la mise sur un boom générationnel du secteur aux États-Unis, soutenu principalement par des réglementations favorables aux crypto-monnaies sous l'administration de Donald Trump.

La nouvelle société, Trump Media Group CRO Strategy, entrera en bourse par le biais d'une fusion avec la société Yorkville Acquisition Corp YORK.O et sera cotée au Nasdaq sous le symbole "MCGA".

Après l'annonce de mardi, lejeton cryptographique a grimpé de 29,6 % pour atteindre 0,20 $, selon CoinGecko. Les actions de Trump Media DJT.O ont bondi de 5,2% à 18,11 dollars, tandis que les actions de Yorkville ont chuté de 2,4%.

Cronos a une évaluation de marché de 6,8 milliards de dollars, une fraction de la capitalisation du marché cryptographique mondial de 3,88 billions de dollars, selon CoinGecko.

Au cours des derniers mois, une poignée d'entreprises possédant d'importantes réserves de bitcoin s ou d'autres crypto-monnaies ont cherché à s'introduire sur les marchés boursiers américains par l'intermédiaire de sociétés d'acquisition à but spécifique (Special Purpose Acquisition Companies ou SPAC), les marchés ayant valorisé le bitcoin à un niveau élevé.

Cantor Fitzgerald a lancé en avril une entreprise de crypto-monnaie avec Tether et l'investisseur technologique japonais SoftBank Group 9984.T pour acheter des bitcoins, appelée Cantor Equity Partners CEP.O .

Le financement pour la dernière entreprise cryptographique consistera en 1 milliard de dollars en jetons cronos, 200 millions de dollars en espèces, 220 millions de dollars en bons de souscription et une ligne de crédit supplémentaire de 5 milliards de dollars provenant d'une société affiliée à Yorkville.

Entre-temps, Trump Media a accepté d'acheter 105 millions de cronos pour son bilan, tandis que Crypto.com a déclaré qu'il achèterait 50 millions de dollars d'actions ordinaires de Trump Media.

Trump Media, qui gère la plateforme de médias sociaux et de streaming Truth Social du président américain Donald Trump, a déclaré au début de l'année qu'il s'associait à Crypto.com pour lancer des fonds négociés en bourse et des produits par l'intermédiaire de sa marque Truth.Fi.

Un certain nombre d'entreprises cherchent à reproduire le succès de Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, une société de logiciels qui a commencé à accumuler des bitcoins en 2020 et qui détient aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars decrypto-monnaie. Ses actions ont été multipliées par cinq parallèlement au cours du bitcoin en 2024.