Trump Media et Crypto.com annoncent un accord pour former une société de trésorerie en cryptomonnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump Media & Technology Group et Crypto.com ont déclaré qu'ils prévoyaient de lancer une société qui mettra en œuvre une stratégie de type trésor pour accumuler le jeton natif de Crypto.com, le cronos, approfondissant ainsi les liens du président américain avec l'industrie de la cryptographie.

La nouvelle société, Trump Media Group CRO Strategy, sera cotée en bourse par le biais d'une fusion avec la société Yorkville Acquisition Corp YORK.O .

Après l'annonce mardi, le jeton cryptographique a grimpé de 22,6% à 0,19 $, selon CoinGecko. Les actions de Trump Media

DJT.O ont bondi de 4,2% à 17,94 dollars, tandis que les actions de Yorkville ont chuté de 2,3%.

Cronos a été évalué pour la dernière fois à 6,8 milliards de dollars - une fraction de la capitalisation du marché cryptographique mondial de 3,88 billions de dollars - selon les données de CoinGecko.

Le financement pour la stratégie consistera en 1 milliard de dollars en jetons CRO, 200 millions de dollars en espèces, 220 millions de dollars en bons de souscription et une ligne de crédit supplémentaire de 5 milliards de dollars provenant d'une société affiliée à Yorkville.

Les trois entreprises ont accepté une période de blocage obligatoire d'un an.

Trump Media, qui gère la plateforme de médias sociaux et de streaming Truth Social du président américain Donald Trump, a déclaré plus tôt cette année qu'il s'associait à avec Crypto.com pour lancer des fonds négociés en bourse et des produits par le biais de sa marque Truth.Fi.